После Хованского задержан блогер Нифёдов по делу о призывах к терроризму

https://static.news.ru/photo/d8d0541a-c8ff-11eb-8477-96000091f725_660.jpg Андрей Нифедов Фото: nifed500/instagram.com

Вслед за Юрием Хованским, задержанным в Санкт-Петербурге, в отдел полиции по делу о призывах к терроризму доставили ещё одного блогера — автора YouTube-шоу «Школоблоггеры» Андрея Нифедова, передаёт Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Mash на Мойке».

По предварительным данным, Нифёдов (настоящая фамилия — Нарцев) также проходит по делу, но как свидетель. Источник «Mash на Мойке» заявил, что в квартире блогера в Гатчине (Ленинградская область) также проведены обыски, после чего Нифёдова увезли в тот же отдел полиции, что и Хованского.

Речь идёт о статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». На данный момент неизвестно, в каком статусе сейчас находится Хованский. По предварительной информации, поводом к задержанию стала песня про теракт в театре на Дубровке в Москве в 2002-м («Норд-Ост»). Ролик был выложен год назад. Ночью прошли обыски в его квартире в Петербурге, после чего молодого человека увезли в отдел на допрос.

Ранее экс-ведущий онлайн-шоу Versus Battle Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор, в беседе с NEWS.ru прокомментировал задержание видеоблогера Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма.