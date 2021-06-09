После Хованского задержан блогер Нифёдов по делу о призывах к терроризму

Вслед за Юрием Хованским, задержанным в Санкт-Петербурге, в отдел полиции по делу о призывах к терроризму доставили ещё одного блогера — автора YouTube-шоу «Школоблоггеры» Андрея Нифедова, передаёт Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Mash на Мойке».
По предварительным данным, Нифёдов (настоящая фамилия — Нарцев) также проходит по делу, но как свидетель. Источник «Mash на Мойке» заявил, что в квартире блогера в Гатчине (Ленинградская область) также проведены обыски, после чего Нифёдова
Речь идёт о статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». На данный момент неизвестно, в каком статусе сейчас находится Хованский. По предварительной информации, поводом к задержанию стала песня про теракт в театре на Дубровке в Москве в 2002-м («Норд-Ост»). Ролик был выложен год назад. Ночью прошли обыски в его квартире в Петербурге, после чего молодого человека увезли в отдел на допрос.
Ранее экс-ведущий онлайн-шоу Versus Battle Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор, в беседе с NEWS.ru прокомментировал задержание видеоблогера Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма.