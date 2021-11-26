Посетившая «красную зону» антиваксер заявила, что там лежат актёры

Антипрививочники после посещения «красной зоны» московской больницы имени Филатова обвинили пациентов с коронавирусом в том, что они неестественно «страдают». По словам женщины, все мужчины гладко выбриты и даже не кашляют. Соответствующий пост появился на одной из страниц противников вакцинации в Instagram.

Я заметила, что все мужчины были гладко выбриты, они были с хорошими причёсками и даже с нормальным маникюром. Я стала уточнять, а где у вас, если вы лежите четыре недели, синяки? Мы зашли к женщинам, они более естественно страдали, чем мужчины, — поделилась женщина.

Она добавила, что в больнице лежал мужчина с ампутированной ногой, который, по мнению женщины, очень хорошо подготовил свою речь, а её собеседник согласился, что это на самом деле актёры. Видеозапись прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв, который заявил, что таких людей нужно отправлять в «другую зону». «Человеческого у них ничего не осталось», — заключил журналист.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что его могут не пустить в здание нижней палаты парламента из-за отказа вакцинироваться. Он записал видеообращение к своим подписчикам, где показал свой рабочий кабинет в Госдуме, но отметил, что почти там почти не бывает, так как его могут не пустить.