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22 июля 2026 в 15:45

Посадите в тени — и с августа до октября над изумрудной листвой зажгутся ароматные белые свечи

Фото: D-NEWS.ru
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Актея — многолетник для тени. Когда большинство растений уже теряют декоративность, над его мощной куртиной из крупных темно-зеленых листьев поднимаются длинные, до 80 см, свечевидные соцветия из множества мелких белых ароматных цветков, которые распускаются постепенно с июля — августа и до конца сентября.

Актея предпочитает полутенистые места с влажной, богатой гумусом почвой, где большинство других растений отказывается расти, а его мягкий сладковатый аромат привлекает насекомых-опылителей и при этом способен отпугивать некоторых вредителей. Это растение-долгожитель способно расти десятилетиями на одном месте, но развивается медленно, поэтому требует терпения. Клопогон не переносит пересыхания и нуждается в регулярном поливе в жару, а на зиму достаточно замульчировать корни.

Ранее был назван цветок, который меняет окраску в зависимости от погоды.

Проверено редакцией
Общество
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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