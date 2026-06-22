Посадите в конце июня — и получите урожай: 9 культур, которые еще успеют порадовать до осени

Посадите в конце июня — и получите урожай: 9 культур, которые еще успеют порадовать до осени

Многие дачники считают, что к концу июня основные посевные работы уже завершены, но есть немало культур, которые прекрасно успевают вырасти за оставшиеся месяцы.

В первую очередь стоит обратить внимание на редис. Современные летние сорта формируют урожай всего за 20–30 дней и часто удаются даже лучше весенних посевов. Не менее удачным вариантом считается дайкон. Посеянный в конце июня или начале июля, он реже уходит в стрелку и формирует более крупные корнеплоды.

Для любителей свежей зелени сейчас отличное время для посева листового салата, рукколы, кресс-салата и листовой горчицы. Уже через несколько недель можно будет срезать первый урожай. Хорошо растет и укроп. При регулярном поливе молодая ароматная зелень будет появляться до самых заморозков.

Многие забывают про шпинат, а зря. Во второй половине лета он часто чувствует себя даже лучше, чем весной, поскольку легче переносит сокращающийся световой день. Еще один хороший кандидат для позднего посева — кустовая фасоль. Скороспелые сорта успевают дать полноценный урожай стручков до осени.

Если нужна свежая свекла для осеннего стола, ее также можно посеять сейчас. Для длительного зимнего хранения такой урожай подходит не всегда, зато молодые корнеплоды получаются сочными и нежными. Хорошие результаты показывает и пекинская капуста, которая при летнем посеве гораздо реже стрелкуется и формирует плотные кочаны.

Не стоит забывать и про лук на перо. Несколько рядков обеспечат свежей зеленью до конца сезона. А если свободных грядок остается много, их можно занять сидератами. Горчица, фацелия и овес помогут подавить сорняки и улучшить структуру почвы к следующему году.