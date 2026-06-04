Посадите в июне — и до сентября клумбу будут украшать кружевные цветы

Посадите в июне — и до сентября клумбу будут украшать кружевные цветы

Если вы хотите, чтобы клумба радовала кружевными, пышными, словно помпоны, цветами до последних дней августа, обратите внимание на этот многолетник.

Флокс метельчатый махровый «Тиара» — его удивительные белоснежные соцветия с гофрированными лепестками образуют пышные шарообразные шапки диаметром до 3,5 см, источающими тонкий удивительный аромат, и украшают сад весь июль и август, а при благоприятной погоде — и сентябрь.

Куст флокса «Тиара» компактный, всего 40–50 см в высоту. Главное преимущество этого сорта — неприхотливость и высокая зимостойкость, благодаря чему его выращивание доступно даже неопытным цветоводам из любого уголка России.

Флокс отлично чувствует себя на ярко освещенных участках и в полутени (там цветение будет более длительным). Он устойчив к грибковым болезням, прекрасно переносит заморозки и засуху.

Посадите флокс «Тиара» в июне, и до глубокой осени ваш сад будет напоминать кружевной белый бал, привлекая восхищенные взгляды соседей и бабочек.

Ранее был и названы неприхотливые цветы для тех, кому лень заниматься дачей.