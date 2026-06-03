Посадите эту жемчужную красавицу в темный угол сада — и она расцветет нежно-розовыми бутонами

Посадите эту жемчужную красавицу в темный угол сада — и она расцветет нежно-розовыми бутонами

Если вы хотите, чтобы даже в тенистом углу сада вспыхивали удивительные по красоте бутоны с перламутровым отливом, посадите аквилегию Pink Petticoat («розовая пачка»).

Ее густомахровые цветки диаметром до 7 см действительно напоминают балетные пачки или старинные розы: множество слоев нежно-розовых лепестков с кремовыми кончиками переливаются при разном освещении, словно покрытые жемчужной пыльцой.

Уникальность этого сорта в том, что он одновременно цветет оттенками от пастельно-розового до насыщенного лососевого и на одном кусте красуются бутоны разной степени махровости.

Аквилегия — настоящая находка для российских дачников: взрослые растения безболезненно переносят морозы до −34°C и зимуют без укрытия в любом регионе — от средней полосы до Урала и Сибири.

Она предпочитает тень, цветет с июня по август, практически не болеет, не требует частых подкормок и легко размножается самосевом, каждую весну возобновляясь на участке.

Ранее были названы цветы для клумб у подъезда и во дворе: не ломаются, даже если пройти по ним.