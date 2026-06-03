ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 20:31

Посадите эту жемчужную красавицу в темный угол сада — и она расцветет нежно-розовыми бутонами

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы хотите, чтобы даже в тенистом углу сада вспыхивали удивительные по красоте бутоны с перламутровым отливом, посадите аквилегию Pink Petticoat («розовая пачка»).

Ее густомахровые цветки диаметром до 7 см действительно напоминают балетные пачки или старинные розы: множество слоев нежно-розовых лепестков с кремовыми кончиками переливаются при разном освещении, словно покрытые жемчужной пыльцой.

Уникальность этого сорта в том, что он одновременно цветет оттенками от пастельно-розового до насыщенного лососевого и на одном кусте красуются бутоны разной степени махровости.

Аквилегия — настоящая находка для российских дачников: взрослые растения безболезненно переносят морозы до −34°C и зимуют без укрытия в любом регионе — от средней полосы до Урала и Сибири.

Она предпочитает тень, цветет с июня по август, практически не болеет, не требует частых подкормок и легко размножается самосевом, каждую весну возобновляясь на участке.

Ранее были названы цветы для клумб у подъезда и во дворе: не ломаются, даже если пройти по ним.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британия добивается поражения России через Украину
Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика
Россиянин сорвал куш после матча Бельгии и Хорватии
В США раскрыли детали подготовки новых санкций против России
Телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ в Харьковской области
Российские войска продвигаются на одном из участков фронта
В России может появиться трибунал над украинскими преступниками
В Сочи загадочно пропал парень на водопаде
Допинг, суды, потеря золота Олимпиады, свадьба: как живет Евгений Устюгов
Трамп раскрыл условие открытия Ормузского пролива
ВСУ продолжают атаку БПЛА на Мелитополь
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки FPV-дрона
Трамп допустил скорое соглашение между США и Ираном
Раскрыта связь чиновника Трампа с Джеффри Эпштейном
В США ответили, кому принадлежит Гренландия
Российские войска продвинулись в Красном Лимане
На Ozon и WB теперь можно пожаловаться на «Госуслугах»: как это работает
Более 20 человек обратились в полицию по делу об обмане блогеров
Атака под Брянском оборвала жизнь сотрудника энергетиков
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.