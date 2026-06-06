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06 июня 2026 в 04:00

Посадите эту «невесту» на клумбе — и она зацветет кружевными белыми шарами с июля до октября

Фото: D-NEWS.ru
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Гвоздика Шабо белая — это изысканный цветок, который добавит вашему саду нотку элегантности и тонкий пряный аромат.

Ее крупные махровые соцветия диаметром 4–7 см действительно напоминают белоснежные кружевные шары с зазубренными краями лепестков, которые привлекают внимание издалека. Для дачи гвоздика Шабо белая хороша своей неприхотливостью и долгим цветением: она радует глаз с середины июля и до самых заморозков в октябре.

Она светолюбива, но может расти и в полутени, засухоустойчива и холодостойка — выдерживает кратковременные заморозки до −3 °C. Стебли у растения прочные, прямостоячие, высотой 40–60 см, поэтому куст не разваливается и не требует подвязки.

Уход за гвоздикой минимален: достаточно редких поливов в засуху и удаления увядших соцветий для стимуляции новой волны цветения. Белая гвоздика Шабо идеально подходит для срезки — в вазе с водой она сохраняет свежесть и аромат до 10 дней, не теряя формы.

Ранее были названы многолетники с длительным цветением: сколько ни режь на букеты — цветет еще пышнее.

Проверено редакцией
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