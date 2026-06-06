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06 июня 2026 в 14:30

Посадите эту красавицу в самый знойный угол сада — и она запылает алыми щитками с июня до октября

Фото: D-NEWS.ru
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Вербена красная — это настоящий огонь на клумбе, который не боится летней засухи. Ее цветки собраны в шаровидные соцветия, а яркий, алый или коралловый оттенок лепестков создает эффект пылающего факела в саду.

Вербена цветет с июня по октябрь непрерывно, причем у современных гибридов (например, Superbena Red) отцветшие бутоны опадают сами — вам не придется стоять с ножницами и «чистить» куст.

Вербена засухоустойчива, полив нужен только в аномальную жару, растет на любых почвах с хорошим дренажем, выдерживает легкие заморозки до −2–3°C. Благодаря устойчивости к мучнистой росе ее не нужно опрыскивать химией.

Посадите эту красную красавицу один раз — и весь сезон ваш сад будет сиять ярким пламенем, вызывая зависть соседей, которые продолжают возиться с капризными однолетниками.

Ранее был назван цветок-сказка, он за 2 недели всходит из семян и благоухает на десятки метров.

Проверено редакцией
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