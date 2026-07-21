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21 июля 2026 в 10:00

Посадите этот ковер в августе — и он укроет землю пушистыми розовыми цветами, которые не вытоптать

Фото: D-NEWS.ru
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Антеннария, которую в народе ласково называют кошачьей лапкой, — это многолетнее почвопокровное растение, способное превратить самые бесплодные уголки сада в живописный серебристый ковер, усыпанный нежными розовыми, белыми или красными пушистыми соцветиями, которые действительно напоминают мягкие следы кошачьих лапок.

Цветет антеннария с мая по июль, а в августе на ее месте формируются плоды с семенами, и именно в конце лета это растение лучше всего сажать или делить, чтобы оно успело укорениться до холодов и на следующий год порадовало обильным цветением. Кошачья лапка предпочитает солнечные, сухие участки с бедной песчаной или каменистой почвой.

Это растение практически невозможно вытоптать — оно растет на самых бедных почвах, которые не по нраву даже сорнякам. Посадите эту неприхотливую красавицу в августе — и она будет радовать вас пушистым ковром долгие годы без лишних хлопот.

Ранее был назван многолетник, который сам разрастается в пышные золотые кусты.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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