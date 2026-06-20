Посадил и забыл до осени: цветы, которые не нужно подвязывать, подкармливать и опрыскивать

Посадил и забыл до осени: цветы, которые не нужно подвязывать, подкармливать и опрыскивать

Мечтаете о цветнике, который не требует вашего внимания все лето? Посадите растения, которые сами о себе позаботятся.

Кореопсис мутовчатый «Загреб» образует аккуратный золотистый шар высотой до 50 см, цветет с июня до снега, не требует подвязки и подкормок.

Лилейник: его мощные корни добывают воду из глубины, он не требует подвязки, подкормок и опрыскиваний, цветет все лето, живет на одном месте 10–15 лет.

Эхинацея пурпурная: ее крупные ромашки цветут с июля по сентябрь, не болеют, не нуждаются в поливе и подкормках, а мощный стержневой корень добывает влагу из глубины.

Фото: D-NEWS.ru

Очиток видный зацветает в сентябре, когда другие цветы уже увядают, его мясистые листья накапливают влагу, поэтому полив не нужен, а вредители обходят его стороной.

Тысячелистник обыкновенный растет на любой почве, выдерживает засуху и не болеет, а его плоские щитки желтых, розовых и красных оттенков украшают сад с июня по октябрь.

Ранее был назван многолетник-хамелеон: на одном кусте распускаются розовые, бордовые, красные и фиолетовые соцветия.