Посадил — и никаких забот: цветет до морозов, не болеет и зимует в открытом грунте без укрытия

Катананхе — это пока еще редкий гость на российских дачах, а зря. Главное преимущество этого цветка — удивительная нетребовательность и выносливость.

Он идеально подходит для занятых садоводов, которые хотят получить эффектный цветник без лишних хлопот. Растение засухоустойчиво и не требует частых поливов, довольствуясь естественными осадками.

Катананхе обладает отличной зимостойкостью и способна выдерживать морозы до −30 °C. Растение практически не болеет и не поражается вредителями.

Еще одно важное достоинство — долгое и обильное цветение. Катананхе радует глаз своими яркими соцветиями-корзинками, напоминающими одновременно васильки и ромашки, с мая-июня вплоть до морозов. Цветовая гамма включает небесно-голубые, сиреневые, желтые и белые оттенки, а у некоторых сортов лепестки имеют необычную бахрому.

Ранее был назван цветок с красными «огнями» для тех, кто бывает на даче наездами, — полив не нужен.

Дарья Иванова
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

