Посадил — и никаких забот: цветет до морозов, не болеет и зимует в открытом грунте без укрытия

Катананхе — это пока еще редкий гость на российских дачах, а зря. Главное преимущество этого цветка — удивительная нетребовательность и выносливость.

Он идеально подходит для занятых садоводов, которые хотят получить эффектный цветник без лишних хлопот. Растение засухоустойчиво и не требует частых поливов, довольствуясь естественными осадками.

Катананхе обладает отличной зимостойкостью и способна выдерживать морозы до −30 °C. Растение практически не болеет и не поражается вредителями.

Еще одно важное достоинство — долгое и обильное цветение. Катананхе радует глаз своими яркими соцветиями-корзинками, напоминающими одновременно васильки и ромашки, с мая-июня вплоть до морозов. Цветовая гамма включает небесно-голубые, сиреневые, желтые и белые оттенки, а у некоторых сортов лепестки имеют необычную бахрому.

