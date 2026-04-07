Забудьте про подкормку и полив: цветок с красными «огнями» для тех, кто бывает на даче наездами

Лихнис красный — это настоящая находка для тех, кто мечтает о ярком, но неприхотливом саде. Его главное преимущество — феноменальная стойкость: он засухоустойчив, не боится заморозков и растет практически на любой почве.

Этот многолетник зацветает уже в первый год после посева, выпуская в июне-июле огненно-красные, малиновые или оранжевые соцветия, собранные в плотные шапки-метелки высотой 40–80 см. Яркие «огни» лихниса создают потрясающие акценты в миксбордерах и альпийских горках, привлекая в сад бабочек и шмелей.

Растение практически не требует ухода: ему не нужны частые подкормки и обильные поливы, оно не подвержено большинству болезней и быстро разрастается, заполняя пустоты. Лихнис идеально подходит для «ленивого» сада и для участков, где вы бываете наездами: он выживет даже при минимальной заботе, радуя глаз яркими красками все лето.

