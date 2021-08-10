Порядок оформления выплат и пособий изменится в России

Правительство изменит сроки оформления и получения выплат и пособий, для чего будет создана новая структура — социальное казначейство. С его появлением срок оформления мер соцподдержки займёт не более пяти дней, а их получение сократится до 15 минут, пишут «Известия».
Также введение новой структуры позволит
Стандарт будет действовать на всех уровнях власти к 2030 году. Новая цифровая система оказания социальной помощи населению должна исключить бюрократическую волокиту и обеспечить адресный подход к каждому. Первый пример проактивности был отработан при начислении единовременных выплат на детей в сумме 10 тысяч рублей.
Власти надеются, что к 2024 году социальное казначейство станет единым окном оказания помощи и поможет получать выплаты тем, кто действительно в них нуждается.
Ранее социальные выплаты и пособия россиянам Минтруд предложил давать исходя из «комплексной оценки нуждаемости», в том числе при обязательном наличии доходов, а отсутствие заработка претендент на субсидии должен обосновать. В Счётной палате при этом заявили, что при таком подходе около 30% получателей социальных начислений останутся без помощи, что позволит государству тратиться на другие нужды.