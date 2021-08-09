Экономия на бедных: как «адресность» лишит пособий треть малоимущих

Социальные выплаты и пособия россиянам Минтруд предложил давать исходя из «комплексной оценки нуждаемости», в том числе при обязательном наличии доходов, а отсутствие заработка претендент на субсидии должен обосновать. В Счётной палате при этом заявили, что при таком подходе около 30% получателей социальных начислений останутся без помощи, что позволит государству тратиться на другие нужды. NEWS.ru решил узнать, к чему приведёт такая экономия на бедных и как отразится на их положении.

Идём на снижение

В России происходит реформа системы социальных выплат, о которой, как пишет «Независимая газета», власти не говорят как о свершившемся факте. Однако изменения «выстраиваются в единую линию».

Как отмечает издание, суть реформы в том, что низкие доходы или наличие в семье детей не является безусловным фактором для социальной поддержки. В результате малоимущих «просеивают через сито», выявляя вреди них тех, кто, по мнению властей, является нуждающимся, а кто нет. Как заявили в Минтруде, «новые пособия назначаются с учётом комплексной оценки нуждаемости».

На социальные выплаты могут рассчитывать лишь те семьи, где на каждого члена приходится менее 24 квадратных метров жилой площади в квартире или 40 квадратных метров в индивидуальном доме. Также одним из условий является обладание не более одной дачей, одним гаражом и земельными участками общей площадью не более 0,25 гектара в городских поселениях или не более одного гектара в сельской местности. Сюда же входят ограничения по владению не более чем одним нежилым помещением и одним автомобилем.

Помимо мониторинга уровня дохода новый метод включает оценку имущественной обеспеченности семьи, а также применение «правила нулевого дохода». Последнее подразумевает, что взрослые члены семьи должны иметь хоть какой-то официальный доход, а если он отсутствует, для этого должна быть уважительная причина.

По данным Минтруда, «комплексная оценка нуждаемости» используется при назначении пособий на детей от трёх до семи лет, женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, а также одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет.

В Счётной палате по этому поводу изданию заявили, что такая оценка нуждаемости лишит права на выплаты почти треть малоимущих:

Если предположить, что семьи с детьми составляют около 80% всех малоимущих, но при этом 30% из них не проходят многокритериальную оценку нуждаемости, а для какой-то доли малоимущих семей даже выплата в размере одного прожиточного минимума на ребёнка не покроет дефицит доходов семьи, то возможное расширение пособий от трёх до семи лет на старшие возрастные группы поможет сократить уровень бедности примерно вдвое.

Таким образом государство сэкономит на выплатах нуждающимся, но в Счётной палате объяснили это более «политкорректно» — «комплексная оценка нуждаемости» позволит выплачивать пособия лишь тем, кому наиболее необходима помощь. Это согласуется с позицией главы СП Алексея Кудрина, который в недавнем интервью заявил :

С учётом многофакторной модели нуждаемости, которая подразумевает, что если у тебя есть вторая квартира или вторая машина («имущественная обеспеченность»), то ты ограничен в получении социальной выплаты. С учётом этого ограничения мы сразу идём на снижение бедности более чем вдвое. Правительство на самом деле работает над этой историей.

Подарки аполитичным

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению экономиста Евгения Гонтмахера, борьба с бедностью — это производная от экономических и политических реформ. А ничего не меняя, решить данную проблему в стране, где, по его убеждению, все институты находятся в состоянии деградации, — это иллюзии.

В итоге глубоких и сложных реформ, наверное, когда-нибудь будет улучшение ситуации с бедностью. Но изолированно такие вопросы в наших условиях решаться не могут. Поскольку речь идёт об экономии небольших средств, то вряд ли речь будет идти об их перераспределении в пользу силовых структур или кого-то ещё. Там главная задача — сделать красивую картинку <...>. Есть указ президента о том, что надо бедность сократить. Ради этого, собственно, всё и делается — надо отсечь тех людей, которые не могут претендовать на то, что они бедные. И дело даже не в деньгах, потому что на пособия семьям с доходами ниже прожиточного минимума деньги идут не очень большие в масштабе страны — это, может быть, пара сотен миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов. Просто правительству нужно отчитаться: «Бедность снизилась, мы указ президента выполнили». Евгений Гонтмахер экономист экономист

Он подчеркнул, что адресность как принцип оказания социальной помощи в России «доведена до абсурда, чтобы как-то отчитаться перед вышестоящим начальством». Экономист напомнил, что это старая методика, по которой бедность определяется не только исходя из дефицита текущих доходов, но и того, что у человека есть какая-то недвижимость. Такой подход использовался Всемирным банком ещё в 1980–1990-е годы в странах, «где была катастрофическая социально-экономическая ситуация».

Нам тогда это предлагали: допустим, если в семье есть жильё больше какого-то размера или есть квартира и дача, эта семья автоматически в число бедных не входит. Формально говоря, какая-то правда в этом есть, потому что если есть большая квартира, то есть возможность её, например, сдавать, а жить в квартире поменьше и иметь исходя из этого какой-то доход. Но на практике это всё очень сложно, особенно в условиях России, — отметил Гонтмахер.

К примеру, в Москве или Петербурге есть относительно высокий спрос на съём жилья, а в небольшом городе или в сельской местности рынка арендного жилья как такового нет. Что касается владения автомобилем, то, как считает собеседник NEWS.ru, это не обязательно признак суперблагосостояния, потому что «часто бывает не роскошью, а реальным средством необходимости, особенно в провинции, где плохие дороги и некачественный общественный транспорт».

Ещё одна проблема, по мнению Евгения Гонтмахера, заключается в общефедеральном подходе: «Мы в Москве определили какие-то критерии, которые распространяются на всю страну». Но в России бедность имеет большую региональную специфику.

Вообще, тех людей, кому надо действительно оказывать адресную помощь, должны определять местные власти по своим критериям. Ведь муниципальная власть самая близкая к людям, там прекрасно видят, кто бедный, кто не бедный по самым разным критериям, — заявил экономист.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Он скептически относится к тому, что за счёт усиления адресности социальной помощи удастся сэкономить бюджетные средства, поскольку тут же возникнет проблема технически сложного мониторинга малоимущих семей, изменения их заработков и активов. В результате даже если часть нынешних получателей пособий не попадёт в число бедных, сэкономленные за их счёт средства пойдут на организацию этого мониторинга.

По словам депутата Госдумы Олега Шеина, размер социальных выплат по отношению к национальной экономике в России примерно вдвое меньше, чем в развитых странах. Парламентарий напомнил, что если в РФ затраты на образование, в том числе высшее, около 3,5% ВВП, то в странах Евросоюза эта цифра составляет около 7%, на медицину — 4% и 7% соответственно, на пенсии — примерно 7% и 14%.

Этот список можно продолжать, включая социальные выплаты. Возникает вопрос: почему российское государство продолжает сжимать эти выплаты? В прошлом году бюджет спокойно нёс расходы на эти выплаты и не разорился. Проблема в том, что очень многие решения обусловлены именно идеологическими конструкциями. Одна из них — так называемая адресность. Чтобы нуждающемуся доказать, что он нуждающийся, надо по разным бюрократическим правилам доказать, что у него не всё хорошо. Вот с этим проблема. Олег Шеин член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Также парламентарий уверен, что экономия государства на пособиях нуждающимся и малоимущим «приведёт к народному недовольству, но не к социальному взрыву». Это, по мнению Олега Шеина, связано с тем, что значительная часть получателей социальных выплат — это «люди, которые достаточно подчёркнуто неполитизированны, являющиеся не субъектами политики, а её объектами».

Они считают, что это хороший тон, и, соответственно, в рамках этого «хорошего тона» получают от государства один подарок за другим. Людям надо очень переосмыслить своё отношение к политике, и в этом случае, конечно, будет и совершенно другая реакция государства, — добавил депутат.

Похожей точки зрения придерживается и Евгений Гонтмахер. Он уверен, что россияне, «к сожалению, очень терпеливые и даже если им перестанут платить, надо понимать, что эти пособия очень небольшие». В результате люди будут выражать недовольство, но до коллективной организации и выходов на улицы дело не дойдёт, резюмировал экономист.

По информации Росстата, в первом квартале 2021 года доля населения, проживающего за чертой бедности, составляла около 14,4%, то есть более 21 млн человек. По итогам второго квартала этот уровень, по официальным данным, снизился до 12,1%. А реальные располагаемые доходы в этот же период за год якобы рекордно выросли на 6,8%.