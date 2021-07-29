Богато живём: доходы граждан рекордно выросли с начала пандемии

Доходы граждан впервые увеличились с начала пандемии — на 6,8%. Средняя зарплата в стране без учёта инфляции поднялась сразу на 9,5%, превысив 56 тысяч рублей. Впрочем, для многих россиян эти цифры выглядят скорее фантастическими. Все опросы свидетельствуют о том, что люди продолжают экономить, в том числе на самом необходимом — продуктах питания. NEWS.ru разбирался, о чём на самом деле говорит и о чём умалчивает статистика.

Росстат отчитался об увеличении реальных располагаемых доходов (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) россиян во втором квартале 2021 года. Согласно обнародованным данным, в годовом выражении они выросли на 6,8%.

В структуре денежных доходов населения <...> возросла доля доходов от предпринимательской деятельности и прочих денежных поступлений при снижении доли оплаты труда, социальных выплат и доходов от собственности, — говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

В номинальном выражении (то есть без вычета рекордной инфляции) доходы подскочили на 14,6%. В целом в первом полугодии доходы россиян выросли на 2,4% (реальные располагаемые — на 1,7%), утверждает Росстат.

Столь впечатляющие цифры легко объяснимы эффектом низкой базы. Пожалуй, это лучший способ показать существенный рост или улучшение там, где их, по сути, нет. При низких начальных показателях даже незначительное изменение может показаться большим. Во втором квартале прошлого года, на который пришёлся основной удар коронакризиса, реальные доходы рухнули на 8% (впоследствии Росстат «смягчил» обвал сначала до 7,5%, а потом до 7,1%), что стало рекордным квартальным падением показателя с 1999 года.

NEWS.ru

Чем ниже база расчётов, тем более существенным будет казаться прирост, комментирует доцент кафедры организационного менеджмента университета «Синергия» Екатерина Федюкович.

С психологической точки зрения доходы должны вырасти минимум на 20%, чтобы граждане ощутили реальный эффект, — говорит эксперт.

До конца года такого роста точно не предвидится, отмечает Федюкович, хорошо, если реальные доходы достигнут предкризисного уровня.

А между тем официальная статистика продолжает «обновляться» задним числом до «нужных» значений. Так, Росстат несколько раз пересмотрел прогноз падения доходов населения в 2020 году. Первоначально оно оценивалось в 3,5%, затем ведомство улучшило оценку до 3%, а теперь — до 2,8%.

Данные по средней зарплате в стране тоже свидетельствуют, что с финансовым положением наших сограждан всё не так уж плохо. Например, средняя зарплата в мае составила 56 171 рубль, увеличившись (к маю 2020 года) на 9,5%, за вычетом инфляции — на 3,3%. Правда, указанные 56 тысяч относятся в основном к госпредприятиям, госучреждениям и госкорпорациям. Многим жителям России такая зарплата может разве что сниться.

Не зря более объективным показателем экономисты называют медианную зарплату. Согласно данным того же Росстата, в 2020 году «медиана» оказалась в полтора раза ниже средней зарплаты в организациях — 32 422 рубля. Фактически половина населения живёт менее чем на 32 тысячи рублей в месяц. А это значит, что средней зарплаты в 56 тысяч в России на самом деле нет.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Да и доходы россиян фактически стагнируют с 2014 года. И граждане прекрасно чувствуют это на собственных кошельках. Согласно последним опросам, до 70% респондентов вынуждены постоянно экономить, причём почти треть экономит на продуктах питания. «Жить на широкую ногу» может себе позволить едва ли один из десяти. По мнению экономистов, подобная модель поведения напрямую связана с ухудшением материального положения большинства людей.

Неудивительно, что к официальной статистике многие относятся, мягко говоря, скептически. По некоторым данным, лишь 1% полностью, а 29% в той или иной степени доверяют увиденным показателям. Не верят цифрам 70% респондентов, почти треть из которых вообще не воспринимают статистику всерьёз. А после новых обнародованных данных Росстата их число может ещё возрасти.

Для справки: в 2019 году Росстат перестал публиковать данные о денежных доходах населения ежемесячно, теперь их обнародуют раз в квартал. Очередную порцию статистики мы увидим не раньше октября.