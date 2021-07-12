Эксперт оценил программу Кудрина по борьбе с бедностью в России

Предложения главы Счётной палаты Алексея Кудрина следует считать оправданными в условиях перманентного экономического кризиса в России. Такое мнение высказал NEWS.ru российский учёный-экономист и публицист Андрей Колганов.

По его словам, адресная помощь нуждающимся семьям в долгосрочной перспективе поможет справиться с высоким уровнем бедности в стране. Однако остаётся большим вопросом, насколько финансовая система РФ справится с точечным отслеживанием действительного уровня доходов населения.

В настоящее время социальные выплаты отдают всем категориям нуждающихся людей, это очень неэффективный способ борьбы с бедностью. У нас очень большая серая зона в экономике. К тому же граждане не склонны доверять государству и часто скрывают свои настоящие уровни доходов во избежание проблем с налогообложением, — подчеркнул эксперт.

Среди наиболее эффективных мер по борьбе с бедностью экономист выделил возможность использования денежных средств из Фонда национального благосостояния, в котором российские власти успели накопить порядка 17 трлн рублей.

Не понимаю упорное нежелание властей выделить средства из этого фонда. 17 трлн рублей — это огромная сумма, спрашивается, для каких «чрезвычайных ситуаций» эта копилка служит? У нас в стране который год падают реальные доходы, население еле-еле сводит концы с концами, а в правительстве всё говорят о каких-то «вертолётных» деньгах… Это глубоко неправильная позиция, — заключил он.

Ещё одним ключевым способом борьбы с бедностью, по мнению Колганова, станет разработка специальной программы развития национальной экономики, которая предусматривала бы реальное увеличение базовых доходов граждан.

В настоящее же время производственный потенциал страны не соответствует требованиям мировых стандартов. В этом контексте Колганов согласился с Кудриным по поводу «изжившей себя» российской экономики.

Однако учёный не смог понять, почему глава Счётный палаты, который в 90-х годах был среди создателей этого типа экономики, предложил свою идею модернизации только сейчас.

Ещё в 90-х годах Кудрин стоял у истоков этой «изжившей себя» экономики. Где он был раньше со своими предложениями? Уже к концу прошлого века было ясно, что эта модель не работает в России по причине отсталости, — отметил эксперт.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин обозначил список мер, требуемых для модернизации «изжившей себя» экономики России. По его словам, наиболее эффективным способом выступят адресные выплаты малоимущим слоям населения в зависимости от уровня их доходов.