«Можно купить 20 килограммов моркови»: детские выплаты раскололи россиян

Уже в понедельник, 2 августа, россияне начнут получать «школьные» выплаты, предложенные главой государства Владимиром Путиным. На эти цели в федеральном бюджете зарезервировано более 200 млрд рублей. Деньги поступят на счета граждан, воспитывающих детей в возрасте от 6 до 18 лет включительно. Однако многие эксперты усомнились в том, что 10-тысячные выплаты будут потрачены действительно на подготовку к школе. NEWS.ru разбирался насколько значимой окажется финансовая поддержка для россиян и стоит ли её заменять адресной помощью, как уже предлагают некоторые.

«За два дня пропьют»

Педагог Наталья Ивановна из Нижегородской области говорит, что школьные выплаты «только развращают» россиян. В беседе с NEWS.ru женщина признаётся – она регулярно видит родителей своих подопечных, поэтому уверена, что раздавать «живые» деньги не стоит.

Я президента понимаю – он людям помочь хочет. Кризис, эпидемия, ситуация сложная. Но идея с раздачей денег – так себе. Помните у Есенина – снова пьют здесь, дерутся и плачут… Вот-вот, ничего не изменилось: многие эти десять тысяч за два дня пропьют, – сетует женщина.

Она говорит, что аналогичную картину наблюдала в прошлом году – тогда, на фоне пандемии коронавируса, государство тоже финансово поддерживало семьи с детьми:

Знаю одну семью – там трое детей. Так вот они получили 30 тысяч, для них это невиданные деньги, сразу застолье устроили и побежали в магазин смартфоны покупать, – говорит собеседница NEWS.ru.

Новую выплату семьям, в которых есть школьники, Владимир Путин анонсировал во время послания Федеральному собранию 21 апреля. Уже 2 июля президент подписал указ об этой мере господдержки. Спустя две недели Пенсионный фонд начал принимать заявления от родителей школьников. Выплата к 1 сентября считается разовой, деньги переведут на любой счет, сообщали в Минтруда.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впрочем, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призывает «не считать всех родителей тунеядцами и алкашами».

У нас большая часть – порядочные родители. Да, есть трудные семьи с проблемными родителями, этого нельзя отрицать. Но такие выплаты очень нужны, для многих семей эта поддержка окажется весьма существенной. Не стоит забывать, что у нас более 20 млн россиян проживают за чертой бедности. И большая часть – это как раз семьи с детьми, – признала собеседница NEWS.ru.

Волынец поспешила ответить и критикам инициативы, которые указывали на то, что после прошлых выплат резко выросли продажи бюджетных смартфонов.

Это говорит о том, что у многих людей не было возможности приобрести телефон, а теперь появилась. Ничего плохого в этом лично я не вижу, – подчеркнула Волынец.

Смеситель или текила?

Впрочем, далеко не все считают раздачу денег россиянам эффективной мерой. Профессор НИУ ВШЭ Сергей Смирнов в разговоре с NEWS.ru предположил, что выплаты следовало производить не всем семьям.

У граждан с высокими доходами эта инициатива вызывает лишь критику – дескать, кидают какие-то копейки, фактически 20 килограммов моркови по нынешним ценам можно купить. В то же время в стране немало семей, которым подобные выплаты явно не помешают. Возможно, следовало ориентироваться на более адресный подход – перечислять деньги не всем подряд, а реально нуждающимся, и тогда не по 10 тысяч рублей, а, например, по 15. Думаю, это было бы логичнее, – считает экономист.

Впрочем, с ним не спешит соглашаться глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. По его оценкам, в нынешних условиях лишь небольшая часть семей с детьми не нуждается в социальной поддержке. При этом вычленять, кто нуждается, а кто нет – технически сложно, указал эксперт.

В принципе, наверное, можно было бы не выплачивать такие пособия семьям, в которых один из родителей платит НДФЛ по повышенной ставке (15%), то есть доход которого составляет свыше 5 млн рублей в год. Однако учитывая, что такой налог касается, по различным оценкам, от 0,05% до 0,3% процента населения, очевидно, что властям проще выплатить пособия всем семьям с детьми, – указал собеседник NEWS.ru.

Ранее Росстат представил итоги статистического мониторинга бедности – единственного исследования, в котором публикуются официальные данные об уровне и профиле бедности среди детей в России. Оказалось, что более четверти детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума. При этом самый высокий уровень бедности среди детей, которые живут в многодетных семьях. Более половины – 52,2% – детей в таких семьях растут в бедности, говорится в исследовании Росстата.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем, Смирнов говорит о имеющихся рисках нынешней выплаты. Ключевой из них – нецелевое использование денег, когда родители, проще говоря, успешно прогуляют капнувшие на счёт 10 тысяч рублей.

Тут сложно понять, что считать нецелевым использованием средств, – говорит эксперт. – Понятно, что если папаша купил текилу в супермаркете. Но если дома потёк кран, и родители на эти деньги заменили смеситель – это как расценивать? - говорит он.

Первые инициативы борьбы с нецелевым расходованием детских выплат уже поступили в Госдуму. Курганские депутаты предложили установить виды товаров, работ и услуг, на оплату которых не могут расходоваться пособия на ребенка. Это алкоголь, а также табачные изделия и другая никотинсодержащая продукция. Контролировать траты авторы законопроекта предлагают с помощью «социального электронного счета», куда будут поступать пособия.

По словам Олега Иванова, это реальный механизм. Движение средств между такими счетами и продавцами может обеспечиваться некоей информационной системой нефинансового процессингового центра. Очевидно, что продавцы также должны подключиться к системе и открыть соответствующие счета. Однако не все из них в силу различных причин захотят или смогут это сделать, в связи с чем круг продавцов, а также доступность для семей с детьми товаров, работ, услуг будет существенно ограничена.

Контроль дороже выплат

Ажиотаж вокруг выплат является тревожным симптомом, заявил в разговоре с NEWS.ru юрист Сергей Ефимов. Он рассказал, что к нему регулярно обращаются женщины, которые не могут получить эти выплаты, потому что их опередили отцы детей.

Схема простая: многие женщины не живут с супругами, но и не разводятся. Последние же оказались предприимчивыми и успели через Госуслуги оформить детские выплаты на себя. То есть до детей деньги не доходят. Сейчас в стране ведётся множество таких разбирательств – мамочки пишут заявления в правоохранительные органы, судятся, рассказал Ефимов.

Однако и раздача пресловутых ваучеров вместо живых денег вряд ли станет эффективной мерой, предупреждают эксперты. Они полагают, что люди при желании научатся обходить любые запреты.

Ну, получат нерадивые родители портфель вместо денег, на следующий день сдадут его знакомой продавщице обратно в магазин. Получат наличку – нальют стакан и продавцу. Слушайте, в российских реалиях такие системы контроля неэффективны, – пояснил NEWS.ru генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

В Национальном родительском комитете соглашаются: в организации опасаются, что создание системы тотального контроля за расходованием детских выплат рискует обойтись бюджету дороже самих выплат.

Профессор Смирнов считает логистически правильным перенос выплат с середины августа на начало месяца – родителям не придётся в последние перед новым учебным годом дни бегать по магазинам. Однако такой перенос, вероятно, опосредованно несёт в себе политические издержки, предупреждает эксперт. До думских выборов 19 сентября позитивный эффект от раздачи «школьных» выплат может быть стёрт.