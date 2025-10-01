Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 20:22

Порядок без комода: гениальные идеи хранения носков и белья в маленькой спальне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Организация хранения носков и белья без комода требует продуманного подхода и использования нестандартных решений. Эти методы помогают оптимизировать пространство и поддерживать порядок в гардеробе. Современные системы хранения позволяют компактно разместить вещи даже в ограниченном пространстве.

Подвесные органайзеры на дверцу шкафа или стену с карманами для сортировки. Выдвижные корзины и контейнеры, которые устанавливаются на полки шкафа. Текстильные коробки и боксы с разделителями для разных категорий белья. Вертикальные органайзеры с несколькими отделениями для экономного использования пространства. Модульные системы, которые можно комбинировать в зависимости от потребностей. Секрет идеального порядка заключается в систематизации — разделение по цветам, типам и сезонам значительно упрощает поиск и поддержание чистоты. Регулярная ревизия и избавление от изношенных вещей помогают поддерживать организационную систему в рабочем состоянии.

Ранее также сообщалось, как решить проблему нехватки розеток в кухне. Этот способ не только простой, но также очень универсальный.

Читайте также
Перечислены растения, которые можно сажать в теплицу под зиму
Life Style
Перечислены растения, которые можно сажать в теплицу под зиму
Россиянам рассказали, какие растения сажать на участке в октябре
Life Style
Россиянам рассказали, какие растения сажать на участке в октябре
Простые лайфхаки для шкафа: делаю так — одежда пахнет приятно без дорогих ароматизаторов
Общество
Простые лайфхаки для шкафа: делаю так — одежда пахнет приятно без дорогих ароматизаторов
Стильный аксессуар из старой рубашки: не торопитесь избавляться от старой одежды — дайте ей вторую жизнь
Общество
Стильный аксессуар из старой рубашки: не торопитесь избавляться от старой одежды — дайте ей вторую жизнь
Подготовка летних вещей к хранению: полная инструкция
Семья и жизнь
Подготовка летних вещей к хранению: полная инструкция
советы
одежда
хранение
мебель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Геническа почтили память погибшего главы Совдепа
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.