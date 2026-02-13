Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 16:02

Порционный салат «Миллион» — нежный, воздушный и по-настоящему праздничный

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот салат оправдывает своё название: выглядит эффектно, получается очень сочным и исчезает со стола одним из первых. Нежные морепродукты, хрустящие сухарики и пикантный соус делают вкус ярким и запоминающимся. Отличный вариант для гостей и особых случаев.

Ингредиенты: креветки — 500 г + несколько крупных для украшения, сухарики — горсть, консервированные кальмары — 2 банки, яйца — 4 шт., лук — 1 большая луковица, яблоки — 2 небольших, крабовые палочки — 200 г, петрушка — пучок, чеснок — 3 зубчика, майонез — по вкусу, кетчуп — 3 ст. л., столовый уксус — 1 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Приготовление: яйца и кальмары мелко нарезают. Крабовые палочки режут небольшими кубиками. Лук измельчают и ошпаривают кипятком, чтобы убрать горечь. Креветки отваривают, очищают, несколько крупных оставляют для украшения. Яблоки нарезают кубиками. Для соуса смешивают майонез, кетчуп, мелко рубленую петрушку, чеснок, уксус, соль и перец. Все подготовленные ингредиенты соединяют с заправкой, кроме сухариков. Салат удобнее подавать порционно: на дно креманок выкладывают немного сухариков, сверху — салатную массу. Украшают петрушкой и креветками.

Получается лёгкий, свежий и очень нарядный салат, который точно станет хитом любого застолья.

Ранее мы делились рецептом интересного салата с жареным луком. Простая «Полянка» — съедается первым, а готовится из самых обычных продуктов.

Проверено редакцией
Читайте также
Дома нет хлеба? Готовлю эти нежные лепешки — на столе за 2 минуты и не черствеют несколько дней
Общество
Дома нет хлеба? Готовлю эти нежные лепешки — на столе за 2 минуты и не черствеют несколько дней
Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество
Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Сеете прямо по снегу в феврале или марте — получаете цветущую клумбу уже в июне
Общество
Сеете прямо по снегу в феврале или марте — получаете цветущую клумбу уже в июне
Делается за 5 минут, варить не нужно: яркий салат «Ветчинный», который поражает вкусом
Общество
Делается за 5 минут, варить не нужно: яркий салат «Ветчинный», который поражает вкусом
Едим горячей и холодной на бутерброд: домашняя колбаса в духовке — невероятно вкусно, без химии и добавок
Общество
Едим горячей и холодной на бутерброд: домашняя колбаса в духовке — невероятно вкусно, без химии и добавок
салаты
простой рецепт
кальмары
креветки
крабовые палочки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигурантам дела о покушении на Алексеева предъявили обвинение в терроризме
СК раскрыл, зачем на самом деле хотели устранить замглавы ГРУ
Жгучий мороз до -20? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Локализация 2.0: как делают высокоточные детали по индивидуальным чертежам
Месть за Волгоград и реформа Сырского: новости СВО на вечер 13 февраля
Синоптик раскрыл, какой будет погода в Петербурге на следующей неделе
Подросток поджег заправку в российском городе под влиянием мошенников
«Не была гонка Савелия»: Губерниев подвел итоги олимпийской гонки лыжников
«Больше нет»: Мерц пожаловался на изменения в мире
Стало известно, какой сигнал Россия посылает Швейцарии и Евросоюзу
«Почта России» скорректирует тарифы на услуги в марте
«Результат наших усилий»: Литвинов оценил детскую смертность от рака в РФ
Набиуллина оценила влияние «эффекта Долиной» на рынок
Инвестконсультант объяснил, зачем России возобновлять расчеты в долларах
Жительница Нижнего Тагила рассказала о провокациях со стороны бывшего мужа
Депутат Дзюба захотел оставить Госдуму
Стало известно, кто не дает возобновить прокачку нефти по «Дружбе»
Главврач НМИЦ им. Рогачева рассказал, когда детей нужно проверять на рак
Врач объяснил, почему дети не получат вакцину от рака первыми
Экс-посол оценил вероятность покушения спецслужб Франции на лидера Нигера
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.