Порционный салат «Миллион» — нежный, воздушный и по-настоящему праздничный

Этот салат оправдывает своё название: выглядит эффектно, получается очень сочным и исчезает со стола одним из первых. Нежные морепродукты, хрустящие сухарики и пикантный соус делают вкус ярким и запоминающимся. Отличный вариант для гостей и особых случаев.

Ингредиенты: креветки — 500 г + несколько крупных для украшения, сухарики — горсть, консервированные кальмары — 2 банки, яйца — 4 шт., лук — 1 большая луковица, яблоки — 2 небольших, крабовые палочки — 200 г, петрушка — пучок, чеснок — 3 зубчика, майонез — по вкусу, кетчуп — 3 ст. л., столовый уксус — 1 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Приготовление: яйца и кальмары мелко нарезают. Крабовые палочки режут небольшими кубиками. Лук измельчают и ошпаривают кипятком, чтобы убрать горечь. Креветки отваривают, очищают, несколько крупных оставляют для украшения. Яблоки нарезают кубиками. Для соуса смешивают майонез, кетчуп, мелко рубленую петрушку, чеснок, уксус, соль и перец. Все подготовленные ингредиенты соединяют с заправкой, кроме сухариков. Салат удобнее подавать порционно: на дно креманок выкладывают немного сухариков, сверху — салатную массу. Украшают петрушкой и креветками.

Получается лёгкий, свежий и очень нарядный салат, который точно станет хитом любого застолья.

