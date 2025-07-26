Популярный летний салат может быть опасен для здоровья Салат из огурцов и помидоров может навредить здоровью при неправильном хранении

Традиционный летний салат из свежих огурцов и помидоров с майонезом может быть опасен из-за неправильного хранения, заявила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко, передает Lenta.ru. По ее словам, в условиях высокой температуры соус становится благоприятной средой для развития вредных бактерий.

Главная опасность кроется в соусе. Майонез в жару становится идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов, особенно если салат долго стоит без холодильника, — сообщила Спеценко.

Эксперт рассказала, что уже через полчаса-час после того, как салат с майонезом будет оставлен при температуре выше +25°C, в нем начнут активно размножаться опасные микроорганизмы, такие как стафилококки, сальмонеллы и кишечная палочка. Их присутствие может привести к серьезным пищевым отравлениям.

Как отметила Спеценко, в наибольшей опасности находятся клиенты летних кафе и покупатели готовых салатов в магазинах. Чтобы избежать проблем, следует готовить блюдо непосредственно перед едой и хранить его не более двух часов при комнатной температуре.

Вместо майонеза, по словам эксперта, можно использовать растительное масло или йогуртовую заправку. Они менее способствуют размножению бактерий. Если блюдо нужно сохранить на некоторое время, его лучше убрать в холодильник. При первых признаках порчи салата — кислом запахе, изменении консистенции или вкуса — его лучше не употреблять в пищу.

Ранее россиянам назвали простой рецепт нежной заправки для любых салатов. Он подойдет как для зеленых, так и для овощных блюд, придавая им свежий аромат и мягкий вкус. Для этого нужно смешать натуральный йогурт, горчицу, лимонный сок, подсолнечное масло, соль и черный перец.