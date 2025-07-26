Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 12:11

Популярный летний салат может быть опасен для здоровья

Салат из огурцов и помидоров может навредить здоровью при неправильном хранении

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Традиционный летний салат из свежих огурцов и помидоров с майонезом может быть опасен из-за неправильного хранения, заявила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко, передает Lenta.ru. По ее словам, в условиях высокой температуры соус становится благоприятной средой для развития вредных бактерий.

Главная опасность кроется в соусе. Майонез в жару становится идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов, особенно если салат долго стоит без холодильника, — сообщила Спеценко.

Эксперт рассказала, что уже через полчаса-час после того, как салат с майонезом будет оставлен при температуре выше +25°C, в нем начнут активно размножаться опасные микроорганизмы, такие как стафилококки, сальмонеллы и кишечная палочка. Их присутствие может привести к серьезным пищевым отравлениям.

Как отметила Спеценко, в наибольшей опасности находятся клиенты летних кафе и покупатели готовых салатов в магазинах. Чтобы избежать проблем, следует готовить блюдо непосредственно перед едой и хранить его не более двух часов при комнатной температуре.

Вместо майонеза, по словам эксперта, можно использовать растительное масло или йогуртовую заправку. Они менее способствуют размножению бактерий. Если блюдо нужно сохранить на некоторое время, его лучше убрать в холодильник. При первых признаках порчи салата — кислом запахе, изменении консистенции или вкуса — его лучше не употреблять в пищу.

Ранее россиянам назвали простой рецепт нежной заправки для любых салатов. Он подойдет как для зеленых, так и для овощных блюд, придавая им свежий аромат и мягкий вкус. Для этого нужно смешать натуральный йогурт, горчицу, лимонный сок, подсолнечное масло, соль и черный перец.

салаты
здоровье
готовка
еда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-премьер Украины указал на подготовку атаки НАТО на Россию
Школьник скончался после купания в озере с «пожирателем мозга»
Раскрыто, кто мог выманить у пенсионерки 20 слитков золота и 63 млн рублей
Пенсионерка отдала мошенникам 20 слитков золота ради «ключей от домофона»
Российские военные 8 км несли раненого офицера ВСУ до точки эвакуации
Не уступил и лишился прав? Как пропускать машины с мигалками, изменения ПДД
Составлен список звезд Голливуда, которые поддерживают Россию на СВО
В Россию пришли заморозки в июле? Какая погода будет в Москве и Петербурге
Появились новые данные о состоянии экс-футболиста «Спартака»
Такса выбежала на корт поддержать российскую теннисистку
«Позор нации»: Алаудинов осудил чеченца за драку в ЛНР. Что известно?
Известный автор детективов умер в 81 год
Россияне массово жалуются на сбой у одного мобильного оператора
Десятки тысяч человек вышли на протест против Санду в Кишиневе
Камбоджийские военные вторглись на территорию Таиланда, но были отброшены
Катар пригрозил остановить поставки газа в Евросоюз
Затянутый черным дымом украинский город попал на видео
Пять человек погибли при нападении на судебное управление в Иране
Вкуснейший вишневый компот в 3-литровых банках
Идеальный салат Цезарь: быстро и просто
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.