Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 19:17

Заправка для салатов — секрет вкусной еды, и почему вы ее недооценили

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вы ищете простую и нежную заправку для любых салатов, этот рецепт на основе натурального йогурта точно станет вашим фаворитом. Он подходит как к зеленым, так и к овощным салатам, придавая им свежий аромат и мягкий вкус.

Ингредиенты

  • Натуральный йогурт — 1–1/4 стакана
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Лимонный сок — 2–3 ст. л.
  • Подсолнечное масло — 4 ч. л.
  • Соль и черный молотый перец — по вкусу

Как приготовить

Все ингредиенты положите в чашу кухонного комбайна или блендера. Добавьте соль и перец. Взбивайте на средней скорости до однородной, нежной консистенции.

Эта заправка легко заменит привычные соусы, сделает салаты более легкими и ароматными. Попробуйте использовать ее в своем меню — результат приятно удивит!

Знаете, что получается, когда соединить сладкий ананас и ароматный бекон? Настоящий кулинарный фейерверк! Эта закуска стала моим секретным оружием на всех вечеринках.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главу наркобанды принудительно депортируют в Россию
«Наступление северной клешни»: военкор раскрыл обстановку в Красноармейске
Матвиенко доложила Путину об одной инициативе по юным спортсменам России
Более 300 человек участвуют в ликвидации последствий взрыва в Саратове
Бывшего тамбовского губернатора арестовали по делу о взятке в 84 млн рублей
В Приморье рыбаки выловили тропического «единорога» и попали на видео
В ООН раскритиковали ВСУ из-за атак дронов по регионам России
Странного медвежонка необычного цвета сняли на видео
На Западе раскрыли, как Трамп может принудить Украину сдаться
«Русский каток», бойня в Покровске: ситуация на фронтах СВО вечером 25 июля
Изнасилование веткой и труп младенца в отеле: дикие ЧП за неделю
Сбои Starlink, наркотики, война с Трампом. Что происходит с Илоном Маском
В Госдуме объяснили, почему россиянам не нужны новые бомбоубежища
Никто не верит, что это крыжовник — варенье выглядит как изумруд
Куда сходить в Москве в выходные 26-27 июля: день ВМФ, шахматы и орган
В Индии глава нефтяной компании решился на неожиданный шаг из-за санкций ЕС
Раскрываем идеальный рецепт холодного свекольника!
Залужный предсказал ад: сколько еще продлится СВО, что останется от Украины
Раскрыт заказчик теракта в «Алых парусах»
Месть за Сочи, взрыв в Саратове, «сказочке» мигрантов конец: что дальше
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.