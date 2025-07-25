Заправка для салатов — секрет вкусной еды, и почему вы ее недооценили

Заправка для салатов — секрет вкусной еды, и почему вы ее недооценили

Если вы ищете простую и нежную заправку для любых салатов, этот рецепт на основе натурального йогурта точно станет вашим фаворитом. Он подходит как к зеленым, так и к овощным салатам, придавая им свежий аромат и мягкий вкус.

Ингредиенты

Натуральный йогурт — 1–1/4 стакана

Горчица — 1 ч. л.

Лимонный сок — 2–3 ст. л.

Подсолнечное масло — 4 ч. л.

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Как приготовить

Все ингредиенты положите в чашу кухонного комбайна или блендера. Добавьте соль и перец. Взбивайте на средней скорости до однородной, нежной консистенции.

Эта заправка легко заменит привычные соусы, сделает салаты более легкими и ароматными. Попробуйте использовать ее в своем меню — результат приятно удивит!

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