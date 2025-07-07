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07 июля 2025 в 13:23

Популярность одного российского города упала у туристов-одиночек

Популярность Калининграда у туристов-одиночек упала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Калининград в июле нынешнего года ухудшил свое положение в рейтинге популярных городов у туристов-одиночек, переместившись на восьмое место в списке, говорится в информации сервиса бронирования ТВИЛ.РУ. Средняя стоимость одной ночи в этом городе составляет приблизительно 2906 рублей.

За Калининградом в рейтинге расположились крымские курорты Судак и Алушта. Первое же место в списке предпочтений у любителей отдохнуть в одиночестве занял Сочи, где за одну ночь в среднем придется заплатить 3392 рубля. Анапа в этот рейтинг не попала.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили о росте популярности Дагестана у российских туристов, предпочитающих пляжный отдых. По словам специалистов, уровень продаж путевок на побережье Каспийского моря возрос на 15% на фоне закрытия анапских пляжей.

Кроме того, представители руководства Приморья заявили, что за пляжным отдыхом мирового уровня можно будет отправиться в Северную Корею. Согласно имеющимся данным, въезд в страну первой группы российских туристов запланирован на 7 июля.

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