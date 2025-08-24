Попробовали однажды персидский Э джо — теперь готовлю каждую неделю

Персидский суп Э джо — это традиционное блюдо с нежной текстурой и насыщенным вкусом. Сочетание перловки, курицы и молока с восточными специями создает уникальный аромат. Этот сытный суп отлично подходит для холодных дней, согревая и насыщая одновременно.

Для приготовления отварите 500 г курицы в 2 л воды до готовности, процедите бульон (должно остаться около 1,5 л). Обжарьте на растительном масле 250 г лука и 150 г моркови, добавьте 1 ч. л. кориандра, кумина и куркумы. В кипящий бульон всыпьте 300 г перловки и варите 30 минут. Добавьте 100 г картофеля кубиками, зажарку, куриное мясо и 1 л молока. Варите еще 15 минут, в конце добавьте 20 г сливочного масла и рубленую зелень.

Готовый суп получается густым, с нежной молочной основой и пикантными нотками специй. Подавайте его горячим, украсив зеленью петрушки и кинзы. Э джо отлично сочетается с лепешками или хрустящим хлебом.

Ранее сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жару.