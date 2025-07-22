Попробовала у соседки! Теперь готовлю баклажаны-гармошки каждый день

Попробовала у соседки! Теперь готовлю баклажаны-гармошки каждый день

Баклажаны-гармошки — вкуснее, чем в ресторане! Этот рецепт стал для меня настоящим открытием — теперь готовлю эти сочные баклажаны с сырной начинкой минимум раз в неделю. Хрустящие снаружи, нежные внутри, с ароматом чеснока и зелени... Идеально и для завтрака, и для легкого ужина!

Берем 2 плотных баклажана, моем и делаем поперечные надрезы почти до конца (как гармошку), но не прорезаем до конца. Чтобы убрать горечь, посыпаем солью между дольками и оставляем на 15 минут, затем промываем.

Начинка: мелко режем красный и зеленый перец, шампиньоны (6–7 шт.), помидор и луковицу. Обжариваем на 2 ст. л. масла до мягкости, в конце добавляем давленый чеснок, соль, перец и зелень. Этой смесью аккуратно заполняем каждый надрез в баклажанах.

Выкладываем «гармошки» в форму, сбрызгиваем оставшимся маслом. Запекаем при 180°C 25 минут, затем посыпаем тертым сыром (150 г) и держим еще 5–7 минут до румяной корочки. Подаем горячими, украсив свежей зеленью!

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