https://static.news.ru/photo/006912d4-703f-11ea-b350-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Думский комитет по законодательству и госстроительству одобрил во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие штрафы за завышение цен на лекарственные препараты.

Согласно документу, за указанные правонарушения должностным лицам будет грозить взыскание в размере 250–500 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц сумма штрафа будет равна двукратному размеру выручки, излишне полученной за весь период реализации лекарств по завышенным ценам.

Протоколы в отношении нарушителей будут составляться сотрудниками ФАС и Росздравнадзора, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству фиксировать цены на лекарства во время эпидемий. Максимальный срок, на который правительство сможет заморозить цены, составит 90 дней.