Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий кабмин правом фиксировать цены на лекарства. Документ
Согласно тексту законопроекта, в условиях угрожающей обществу эпидемии правительство сможет устанавливать предельно возможные цены на медицинские препараты, которые не входят в список жизненно необходимых. Это будет сделано также при необоснованном росте стоимости лекарств сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение одного месяца. Максимальный срок, на который правительство сможет заморозить цены, составит 90 дней.
Ранее закон одобрили Совфед и Госдума, писал NEWS.ru.
Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека.
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