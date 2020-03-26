https://static.news.ru/photo/05a61c0e-6f97-11ea-8437-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий кабмин правом фиксировать цены на лекарства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту законопроекта, в условиях угрожающей обществу эпидемии правительство сможет устанавливать предельно возможные цены на медицинские препараты, которые не входят в список жизненно необходимых. Это будет сделано также при необоснованном росте стоимости лекарств сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение одного месяца. Максимальный срок, на который правительство сможет заморозить цены, составит 90 дней.

Ранее закон одобрили Совфед и Госдума, писал NEWS.ru.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека.