https://static.news.ru/photo/dd958d14-6e8b-11ea-983b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия. Такие меры предполагается применять при угрозе распространения опасного для окружающих инфекционного заболевания.

Первое применение новых норм может быть осуществлено в период пандемии коронавируса COVID-19.

Как следует из документа, кабмин наделят полномочиями устанавливать предельно возможные розничные цены на лекарства и медицинские препараты в рознице, а также отпускные цены производителей, передаёт ТАСС.

Причём такое право появится у правительства не только в случае эпидемий или чрезвычайных ситуаций, но и при выявлении фактов необоснованного роста стоимости препаратов сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение месяца.

Зафиксировать цены на лекарства можно будет не более чем на 90 дней.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство здравоохранения поручило регионам провести анализ работы круглосуточных аптек и рекомендовало увеличить их количество в случае необходимости.