Совет Федерации одобрил закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия. Такие меры предполагается применять при угрозе распространения опасного для окружающих инфекционного заболевания.
Первое применение новых норм может быть осуществлено в период пандемии коронавируса COVID-19.
Как следует из документа, кабмин наделят полномочиями устанавливать предельно возможные розничные цены на лекарства и медицинские препараты в рознице, а также отпускные цены производителей,
Причём такое право появится у правительства не только в случае эпидемий или чрезвычайных ситуаций, но и при выявлении фактов необоснованного роста стоимости препаратов сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение месяца.
Зафиксировать цены на лекарства можно будет не более чем на 90 дней.
Ранее NEWS.ru писал, что Министерство здравоохранения поручило регионам провести анализ работы круглосуточных аптек и рекомендовало увеличить их количество в случае необходимости.
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