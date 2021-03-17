Поправки на передержке: в ЕР начался разброд по «собачьей» теме

Группа депутатов-единороссов 15 марта внесла, а через день отозвала проект поправок в действующий закон об ответственном обращении с животными, разрешающий властям на местах возможность убивать бродячих собак «гуманными методами». Авторы инициативы отмечают, что прописанная в действующем законодательстве гуманизация отношения к живущим на улицах «младшим братьям» (метод ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск), не отменяет нападений на людей и «не имеет под собой научно-практического и правового обоснования». Сразу после публикации документа на его авторов посыпались эмоциональные обвинения со стороны защитников прав животных, к которым присоединился и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, назвавший законопроект «живодёрским». Парламентарии в итоге отказались от поправок, хотя, судя по всему, с таким решением согласны далеко не все. NEWS.ru выяснил, как на чашах политических весов безопасность граждан оказалась «легче», чем зоозащитный популизм.

«Легализует явление бездомности»

Депутаты Госдумы от «Единой России» Галина Данчикова, Марина Беспалова и Надежда Максимова предложили внести изменения в федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», который предписывает местным властям вместо усыпления отлов и стерилизацию бродячих животных. Нововведениями предлагалось внести в действующем законодательстве «принцип приоритета безопасности человека и общества».

Авторы поправок отмечали, что в действующей редакции закона в отношении безнадзорных животных постулируется «метод ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск». Данная процедура, как отмечали депутаты, влияла лишь на размножение животных, но никак не сказывалась на их агрессии.

Через ОСВВ прошло много стран, и данный метод был признан неэффективным, дополнен другими методами. ОСВВ не даёт полного контроля над животными, вновь выпущенными в городскую среду <...>. ОСВВ легализует явление бездомности и с ним уже не получится никогда справиться. Проблемы, вызванные свободно обитающими и неконтролируемыми стерилизованными собаками, такие как шум, фекальные загрязнения, укусы и дорожно-транспортные происшествия, создают негативные последствия как для населения, так и для животных, поэтому для решения проблемы необходим безвозвратный отлов и работа с населением по воспитанию ответственного обращения со своими животными, — говорится в пояснительной записке.

Также авторы законопроекта отмечали, что метод ОСВВ не имеет под собой научно-практического и правового обоснования и противоречит основным принципам обращения с животными.

В пояснительной записке подчёркивается, что бродячие животные влачат жалкое существование, и кроме того, представляют угрозу здоровью человека как переносчики болезней.

Важно принять эффективные подходы к работе с бездомными собаками и в первую очередь защитить людей от контакта с этими животными. Опыт работы муниципалитетов за истекшие два года показал недостаток финансовых ресурсов для выполнения в полном объёме положений Федерального закона № 498-ФЗ в части формирования в необходимом количестве приютов для животных, обеспечения приютов специалистами, обеспечения питания для животных и другие вопросы, — сказано в пояснительной записке.

Там же отмечается рост численности бездомных животных, в связи с чем законопроект предлагает «собственное правовое регулирование» их численности в приютах на территории регионов «исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Испугались общественного резонанса»

После внесения этого законопроекта в Госдуму представители различных зоозащитных сообществ выступили резко против него. В качестве одного из аргументов они ссылались на цифры, недавно озвученные главой комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, тоже единороссом Владимиром Бурматовым, согласно которым в 2020 году более чем на 10% сократилось количество случаев нападения собак на людей. Он же активно выступил против законодательной инициативы своих коллег-однопартийцев.

Возврат к кровавым расправам над животными недопустим. Более того, он невозможен. Сегодня у нас действует норма Конституции, устанавливающая гуманное отношение к животным, принят федеральный закон, запрещающий убийство братьев наших меньших, а уголовный кодекс считает их умерщвление серьезным уголовным преступлением. Тем не менее, раздаются голоса за возврат к старой «схеме», когда десятки тысяч животных ежегодно пускали в расход и на это тратили миллиарды бюджетных рублей. Это, на мой взгляд, саботаж, — отмечал Бурматов на своей странице в Instagram.

По его мнению, ряд регионов «просто отказываются» исполнять закон № 498-ФЗ, «заявляя, что он „неэффективный“, и при этом не построив ни одного приюта, не занимаясь стерилизацией животных, не вводя их учёта и не наказывая безалаберных владельцев». В этих субъектах, как полагает Бурматов, годами и десятилетиями заключались огромные контракты на отстрел животных. Там существовал «такой же криминальный» бизнес, как в случае с обращением с отходами. Причём, продолжает парламентарий «зачастую, занимались и той и другой деятельностью одни и те же люди».

Кто-то не хочет терять кормушку? Возможно? Вполне, — не исключал Бурматов.

Другую проблему в предлагаемых нововведениях увидела журналистка, зоозащитница и член СПЧ Екатерина Винокурова. По её мнению, программа ОСВВ, от которой предлагают отказаться депутаты Беспалова, Данчикова и Максимова, касается не стай агрессивных собак, а кошек.

Через день после внесения на рассмотрение Госдумы авторы поправок отозвали документ. Это произошло вскоре после того, как на официальных ресурсах «Единой России» появился комментарий секретаря генерального совета партии власти Андрея Турчака, который назвал нововведения «живодёрскими» и ставшими предметом обсуждения с руководством фракции ЕР в нижней палате парламента.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сторонники нововведений уверены, что закон № 498-ФЗ был принят благодаря зоозащитному лобби и не учитывал реалий многих нестоличных субъектов. В них нападения бродячих собак, в том числе на беззащитных детей, продолжаются, нередко заканчиваясь трагически. И связано это зачастую с тем, что у многих регионов, особенно у муниципалитетов на их территории, нет бюджетных средств, чтобы реализовывать положения закона.

Подробно эту ситуацию описывали в ветнадзоре Кемеровской области: за отлов и содержание собак отвечают муниципалитеты, а дальнейшее пожизненное содержание ложится на владельцев приютов, организовывать которые «имеют право юридические фирмы, ИП, а если приют муниципальный, то городская или районная администрация будет искать подрядчика».

По мнению политолога Ильи Гращенкова, ситуация с бродячими собаками вызывает множество вопросов даже на границе с Москвой, не говоря о более отдалённых и депрессивных регионах. А оперативный отзыв поправок в закон о гуманизации обращения с безнадзорными животными — это не только опасение недовольства, но и возможных «перегибов на местах».

Полагаю, что депутаты и вправду испугались общественного резонанса. Помимо этого, очень важный момент состоит в том, что полномочия предполагалось дать регионам. Фактически, губернаторы были бы ответственны за то, сколько бездомных собак бегает по их территории. С одной стороны, это хорошо, дало бы возможность наконец избавиться от диких бродячих стай которые едят людей. Даже в ближайшем Подмосковье периодически кого-нибудь загрызают насмерть, не говоря уже о более отдалённых регионах. Поэтому если бы губернаторы смогли разобраться с проблемой, а сейчас это не в их компетенции, то это было бы верным решением. С другой стороны, существует риск, что кто-то перегнуть палку, начнёт убивать не только диких собак, но и домашних, а также кошек, каких-то других домашних животных, а может быть и диких, например, лис. Илья Гращенков директор Центра развития региональной политики директор Центра развития региональной политики

Публицист Павел Пряников также полагает, что «Единая Россия» отказалась от законопроекта своих депутатов, из-за опасений, что он оттолкнёт избирателей от партии в год выборов. Кроме того, отстрел собак может помешать освоению крупных бюджетных средств.

Только в волонтёрском движении по защите животных заняты сотни тысяч россиян, причём это в основном социально активные люди, с развитыми соцсетями, и потому способные поднять мощную протестную волну. Есть и второй важный момент. Бродячие животные (в основном собаки) — это прекрасная кормушка для низового чиновничества. Ежегодно несколько миллиардов рублей выделяется на эту программу [по отлову и содержанию собак], которая только обрастает госфинансированием. Сообщалось, что Минприроды разрабатывало федеральный проект, предусматривающий создание в стране сети типовых приютов для бездомных животных, на которые должны быть выделены сотни миллионов рублей. Но если усыплять собак, то их скоро не останется, и бюджетные программы придётся сворачивать. А так ведь во многих городах прекрасно отлажен процесс: собаку стерилизовали, выпустили, потом снова поймали, по бумагам второй раз стерилизовали, выпустили. И такой круговорот животных можно совершать бесконечное число раз. Павел Пряников публицист публицист

В связи этим он не исключает, что законопроект Беспаловой, Данчиковой и Максимовой «неожиданно нашёл противников сразу с двух сторон».

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«Поведение питекантропов»

Действующий закон № 498-ФЗ ранее предлагал переписать первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. В отличие от своих коллег, отозвавших поправки, он предлагал действовать более мягко — ввести обязательную регистрацию животных, а также начать широкую дискуссию по норме, исключающей эвтаназию как способ регулирования численности бродячих собак. Он обращал внимание на то, что содержание приютов для животных требует огромных средств, при этом часто такие учреждения превращаются в концлагеря для животных. Помощник парламентария, биолог-охотовед Валерий Кузенков полагает, что необходимость изменения закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» понимает уже не только экспертное сообщество, но и многие рядовые граждане.

Город — это среда обитания человека, а не собаки, которые по закону должны находиться под надзором хозяина или за бюджетный счёт содержаться в приюте. Но в стране нет денег, и лучше, чтобы эти деньги пошли на пенсионеров, на инвалидов. Я не хочу, чтобы за эти деньги содержались безнадзорные собаки до бесконечности. Все цивилизованные страны ищут хозяина две недели, а потом усыпляют пойманную собаку. Если бы на мою внучку напали бродячие собаки, я бы взял ружьё и перестрелял их, пусть бы я отсидел в тюрьме. Валерий Кузенков заслуженный работник охотничьего хозяйства России, биолог-охотовед, главный редактор журнала «Охотник» заслуженный работник охотничьего хозяйства России, биолог-охотовед, главный редактор журнала «Охотник»

Он обратил внимание на то, что на фоне дискуссий об отношении к бродячим животным, в стране продолжаются нападения, и, например, в Улан-Удэ «девочке собаки съели лицо», и такие инциденты куда опаснее, чем «живодёрский закон».

Кузенков также рассказал, что 17 марта с участием депутата Госдумы Николая Валуева в Общественной палате России прошёл круглый стол, посвящённый недоработкам закона № 498-ФЗ. Однако это мероприятие попытались сорвать представители зоозащитных сообществ, в особенности «сильное давление было от Альянса защитников животных».

Их там 50 человек было, девочки молодые — кричат, визжат, перебивают, не дают говорить выступающим. Это поведение питекантропов. Обсуждение закона скатывается на личные позиции, там идёт обсуждение уже физиологических данных друг друга, — комментирует Кузенков.

Также он обратил внимание на ситуацию со своей профессиональной точки зрения: стаи бродячих собак живут не только в городах, но и на территории охотничьих угодий, где нападают на диких животных. Но по закону № 498-ФЗ охотники не имеют право с ними бороться, как например, с волками, резюмирует помощник депутата.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.