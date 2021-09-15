Попова объяснила запрет на макароны по-флотски и блины в школах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала недавнюю информацию о том, что ведомство запретило в школах такие блюда, как макароны по-флотски, фаршированные блины и сырокопчёная колбаса. По её словам, причиной этого стала повышенная опасность заражения этих продуктов бактериями. Об этом она заявила в интервью KP.RU.

Попова уточнила , что эти продукты изъяты из детского меню довольно давно, поскольку в случае нарушения технологии или температурного режима на них очень быстро развиваются патогенные бактерии. Более того, эти бактерии способны жить довольно долго и могут стать причиной заражений.

Поэтому наши предшественники не рекомендовали их для детского питания. И мы этим рекомендациям следуем, — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что родителям следует позволить следить за качеством горячего питания их детей в школе. Он отметил, что эту работу могли бы организовать представители родительских комитетов. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в свою очередь сказал, что родителей уже привлекают к проверке качества питания в школах. Эта тема обсуждалась с представителями всероссийской ассоциации родителей.