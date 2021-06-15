Путин призвал «в конце концов» разрешить родителям следить за едой в школах

https://static.news.ru/photo/ce7a359e-cdcd-11eb-a998-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родителям следует позволить следить за качеством горячего питания их детей в школе. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым, передаёт РИА Новости.

Надо качество питания проверять. Надо допустить, в конце концов, родителей до контроля за качеством питания, — подчеркнул он.

По словам главы государства, следует организовать процесс питания детей с соблюдением всех санитарных условий. Он отметил, что эту работу могли бы организовать представители родительских комитетов.

Глава Минпросвещения в свою очередь сказал, что родителей уже привлекают к проверке качества питания в школах. Эта тема обсуждалась с представителями всероссийской ассоциации родителей.

Мы уже начали привлекать родителей к контролю за детским питанием, так как они являются самыми ответственными людьми. И этот контроль мы продолжим усиливать, — добавил руководитель ведомства.

Путин поручил сделать горячее питание бесплатным для младшеклассников в январе 2020 года в ходе послания Федеральному собранию. После 1 сентября 2023 года эта норма должна действовать во всех школах России.

Ранее Путин заявил, что все школы России к сентябрю 2021 года должны решить проблемы с организацией горячего питания для учащихся.