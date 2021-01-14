Попова прокомментировала идею внедрения в России «иммунных паспортов»

https://static.news.ru/photo/3291b262-570b-11eb-bd64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что внедрение «иммунных паспортов» из-за пандемии является темой для обсуждения. По её словам, в настоящее время уже идут соответствующие дискуссии.

Это, конечно же, может быть, даже должно быть, но вот условия оформления — это сегодня предмет для серьёзного разговора, — отметила Попова в рамках Гайдаровского форума.

При этом она подчеркнула важность, чтобы не было какой-либо дискриминации из-за вакцин или препарата от COVID-19.

Ещё в мае, оценивая идею выдачи людям, у которых обнаружены антитела к коронавирусу, паспортов иммунитета, Анна Попова отметила, что не нужно торопиться, поскольку стойкость иммунитета пока плохо изучена.

Президент РФ Владимир Путин 4 января поручил российскому правительству до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах для тех, кто прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа. Также правительство изучит вопрос о международном признании этих документов в целях осуществления гражданами выезда из РФ, въезда в РФ и пересечения ими государственных границ иностранных государств.

Ранее замглавы Минздрава Евгений Камкин допустил, что имеющие сертификат о вакцинации против коронавируса россияне в дальнейшем смогут рассчитывать на некоторые послабления, писал NEWS.ru.