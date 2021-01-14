Попова: меры по борьбе с COVID-19 позволяют не говорить о локдауне

https://static.news.ru/photo/51c31898-570a-11eb-8084-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), разработанный в РФ, позволил не думать о введении локдауна, граждане научились жить в условиях пандемии, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Гайдаровского форума. В этом году мероприятие проходит в режиме онлайн.

У нас нет локдауна, у нас всё работает. У нас и весной промышленность работала на 70%, вся экономика работала на 70%. Мы в этих условиях научились жить, — отметила глава ведомства.

Она добавила, что внедрение «иммунных паспортов» из-за вспышки недуга является темой для обсуждения. По её словам, в настоящее время уже идут соответствующие дискуссии. Президент РФ Владимир Путин 4 января поручил кабмину до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах для тех, кто прошёл вакцинацию от COVID-19.

Говорить о конкретных сроках, когда может завершиться пандемия, не представляется возможным. Тем не менее текущая ситуация в полной мере понятна специалистам, резюмировала глава Роспотребнадзора. Она отметила, что ведомство обнаружило в РФ почти 1,5 тысячи мутаций инфекции. Вместе с тем, по её словам, ни одна из них не способна ускорить распространение заболевания или повысить смертность.

Руководитель ведомства также высказала мнение, что сейчас РФ «выглядит в части того, как проходит это сложное время и сложную ситуацию, безусловно предпочтительнее ряда стран, где еще недавно считалось, что всё хорошо».

Как писал NEWS.ru, ранее Попова рассказала, что риски заражения коронавирусом будут минимальны, а больницам не потребуются дополнительные койки, если следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Она также отметила, что в стране фиксируется стабилизация ситуации с COVID-19. В частности, по её словам, число госпитализируемых пациентов с коронавирусом в первые 10 дней 2021 года сократилось на 16%.