Попова: 41% инфицированных коронавирусом не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 41% инфицированных коронавирусом в России не имеют симптомов и лечатся дома. Ещё 28,4% госпитализированы.
От всех зарегистрированных в РФ количество госпитализированных составляет 28,4% — это люди, которым показана госпитализация по решению лечащего врача, — сказала она.
Как ранее писал NEWS.ru, Анна Попова заявила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в России остаётся напряжённой. Она подчеркнула, что количество заболевших коронавирусом ежедневно увеличивается.
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