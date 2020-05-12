Попова: 41% инфицированных коронавирусом не имеют симптомов

https://static.news.ru/photo/f5aa60ce-9455-11ea-90bb-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 41% инфицированных коронавирусом в России не имеют симптомов и лечатся дома. Ещё 28,4% госпитализированы.

От всех зарегистрированных в РФ количество госпитализированных составляет 28,4% — это люди, которым показана госпитализация по решению лечащего врача, — сказала она.

Как ранее писал NEWS.ru, Анна Попова заявила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в России остаётся напряжённой. Она подчеркнула, что количество заболевших коронавирусом ежедневно увеличивается.