«Попал под замес»: зоолог объяснил нападение акулы на человека в Египте Зоолог Глазков: в нападении акулы на человека в Хургаде нет ничего удивительного

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Акулы иногда охотятся на рыб на отдалении до 30 метров от берега, поэтому в нападении хищника на человека в Египте нет ничего удивительного, заявил в комментарии NEWS.ru зоолог и таксидермист Павел Глазков. Эксперт уверен, что убитый 8 июня россиянин стал случайной добычей рыбы.

На самом деле в нападениях нет ничего удивительного, акулы на мелководье, даже ближе, чем на 30 метров, охотятся на рыбу, и, к несчастью человек, попался под замес. Такое происходит постоянно, все же не стоит забывать, что акула — это хищник и может напасть на человека, — говорит Глазков.

Зоолог отметил, что на крупных курортах иногда за береговой линией следят с вертолетов. Эксперты отслеживают подход акул, чаще они заходят даже стаей.

И если одна напала, потом могут и все набросится на человека, срабатывает стайный инстинкт и выжить вероятность минимальная, — рассказал Глазков.

Жертвой акулы в Хургаде стал 23-летний Владимир Попов из Архангельской области. У молодого человека было свое ИП, он жил в подмосковной Балашихе и работал иллюстратором на фрилансе. Как рассказали отдыхающие, они уже замечали акулий плавник у пляжа в течение нескольких последних дней, но думали, что это дельфин.