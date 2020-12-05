Помощник Горбачёва объяснил отсутствие встреч экс-лидера СССР с родными

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Бывший президент СССР Михаил Горбачёв не общается с родственниками, потому что находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил его помощник Павел Палажченко.

Он сам с ними постоянно общается по телефону. А кто сейчас приезжает? Это такие личные моменты. Вы знаете, какая ситуация сейчас. Думаю, как только ситуация изменится, конечно, приедут, но пока не знаем, — сообщил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Палажченко добавил, что в начале марта Михаил Горбачёв будет отмечать 90-летие. Однако, скорее всего, в семейном кругу собраться не получится из-за сложной эпидемиологической ситуации. Поэтому придётся через Интернет отмечать день рождения.

Всё в порядке, я с ним вчера говорил. Он неплохо сейчас себя чувствует. Он не заразился коронавирусом. Он на самоизоляции находится, потому что возраст риска. Надо ограничить общение. Только поэтому, — сказал помощник.

Ранее появилась информация, что к бывшему президенту СССР Михаилу Горбачёву перестали приезжать родственники, а самым близким для него человеком стал помощник, помогающий обессилевшему и болезненному политику. К такому выводу пришло издание MK.RU после премьеры документального фильма Виталия Манского «Горбачёв. Рай» на фестивале «Артдокфест».

В картине бывший президент СССР рассказал, что его больше не навещают внуки. Сам он с трудом поднимается с кресла и передвигается при помощи специального приспособления. Отмечается, что Горбачёв проводит время в служебном доме, который был предоставлен ему в пожизненное пользование. Здание окружено высоким забором с камерами видеонаблюдения и колючей проволокой, писал NEWS.ru.