Помогающему животным-инвалидам жителю Серпухова предложили выделить грант

Депутат Бурматов предложил выделить грант помогающему животным-инвалидам жителю Серпухова
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:40, 01 декабря 2021
Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press
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Депутаты Госдумы попросят выделить региональный грант жителю Серпухова, который делает коляски для животных-инвалидов. Его деятельность достойна поддержки властей, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов «Радио 1».
Эти сравнительно небольшие деньги помогут ему выйти на совершенно другой уровень, работать гораздо эффективнее, купить материалы и оборудование. Он и без копейки поддержки столько всего сделал! Я о нём много слышал, мне рассказывали про него в разных регионах. Это будет хороший, правильный сигнал, — сказал Бурматов.
Он считает, что подобные «добрые начинания» нужно поддерживать грантами.
Ранее Бурматов рассказал, что Госдума разработала законопроект об административной ответственности за жестокое обращение с животными или их утерю во время перевозки в самолётах и другом транспорте. По его словам, сейчас пассажиры не могут быть уверены в безопасности питомцев. При этом в случае жестокого обращения с животными возбудить уголовное дело чаще всего не выйдет, максимум можно рассчитывать на увольнение сотрудника, а при потере животного хозяин может получить только компенсацию.