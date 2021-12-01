Помогающему животным-инвалидам жителю Серпухова предложили выделить грант

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Порывы ветра во время шторма снесли вагончик с военнослужащими на Итурупе (Курильские острова). В результате стихийного бедствия один человек погиб, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём Telegram – канале.

На Итурупе произошла трагедия. Погиб человек. В военной части порывами ветра подбросило вагончик с военнослужащими. Один из них скончался на месте, двое получили повреждения средней степени тяжести, — говорится в...