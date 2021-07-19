Авиакомпании предложили штрафовать за вред животным

Госдума разработала законопроект об административной ответственности за жестокое обращение с животными или их утерю во время перевозки в самолётах и другом транспорте. Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, почему предложил внести поправку в действующий закон, сообщает «Парламентская газета».

Бурматов заявил, что пассажиры не могут быть уверены в безопасности питомцев. При этом в случае жестокого обращения с животными возбудить уголовное дело чаще всего не выйдет, максимум можно рассчитывать на увольнение сотрудника. При потере животного хозяин может получить только компенсацию.

Причём начисляется она издевательски — по весу. Это что, мясо? Животные — это живые существа, и отношение к ним должно быть ответственное, — сказал Бурматов.

Сейчас в авиакомпаниях пересматривают отношение к животным на борту. Некоторые компании начали допускать в самолёт больше животных, повысили их максимальный вес, разрешили выкупать для питомцев отдельные кресла. Ограничения разнятся и зависят от конкретного перевозчика. А кроме его правил, пассажиру нужно помнить о возможных запретах на ввоз животных в страну, в которую он летит.

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