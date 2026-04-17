17 апреля 2026 в 07:31

Помидоры и яйца — идеальный дуэт для завтрака: не нужно уметь готовить, чтобы пожарить этот омлет

Быстрый завтрак из помидоров и яиц — это идеальный дуэт для сытного и полезного начала дня. Готовится блюдо за 10 минут без кулинарных изысков и не оставляет чувства тяжести.

Для приготовления понадобится: 2 крупных помидора, 3 яйца, 50 г твердого сыра, соль, перец, паприка, зелень (укроп, петрушка).

Рецепт: помидоры нарежьте кружочками толщиной 0,5–0,7 см. На разогретой сковороде с маслом обжарьте помидоры с одной стороны 1-2 минуты, затем переверните. Яйца взбейте с солью, перцем и паприкой. Залейте помидоры яичной смесью, убавьте огонь до минимума. Накройте крышкой и готовьте 3-4 минуты, пока яйца не схватятся.

Сверху посыпьте тертым сыром и рубленой зеленью, накройте крышкой еще на 1-2 минуты до расплавления сыра. Подавайте горячим.

Ранее стало известно, как приготовить тосты на завтрак: все просто — хлеб, яйцо, сыр.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
