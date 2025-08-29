День знаний — 2025
Помидоры, фаршированные тунцом и яйцом! Вкусная и быстрая закуска

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помидоры, фаршированные тунцом и яйцом! Вкусная и быстрая закуска! Сочные помидоры с нежным сливочным салатом внутри — идеальная закуска для любого стола. Просто, вкусно и очень эффектно!

Ингредиенты

  • Помидоры — 6 шт.
  • Тунец консервированный — 1 банка (около 180 г)
  • Яйца — 3 шт.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Лук красный — ½ шт.
  • Сыр творожный — 100 г
  • Соль — по вкусу
  • Укроп свежий — для подачи

Приготовление

  1. Помидоры хорошо вымойте, срежьте верхушки с плодоножкой и аккуратно чайной ложкой выберите всю внутреннюю мякоть с семенами, оставляя стенки толщиной около 5 мм. Готовые «стаканчики» посолите внутри. Авокадо разрежьте, удалите косточку, извлеките мякоть и разомните её вилкой в миске. Яйца предварительно отварите вкрутую (8–10 минут), остудите, очистите и измельчите вилкой, добавьте к авокадо. Тунец освободите от жидкости, разомните и отправьте в общую миску.
  2. Красный лук очистите и очень мелко нарежьте. Мякоть помидоров, оставшуюся после выемки, также мелко порубите, удаляя крупные семена и лишний сок. Добавьте лук и томатную мякоть к остальным ингредиентам, положите творожный сыр, посолите по вкусу и тщательно всё перемешайте до однородности. Получившимся салатом плотно наполните помидоры, сверху можно выложить с горкой. Перед подачей украсьте мелко нарезанным укропом.

