Пользователи «ОК» смогут познакомиться с культурой Приморья Социальная сеть «Одноклассники» запустила спецпроект «Месяц Приморского края»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Пользователи социальной сети «Одноклассники» смогут ближе познакомиться с особенностями культуры Приморья. Платформа совместно с Министерством культуры и архивного дела Приморского региона разработала специальный проект «Месяц Приморского края», в рамках которого расскажут о главных культурных объектах.

Ознакомиться с материалами проекта можно в группе «Культурное Приморье». Для пользователей подготовили видеоролики о выдающихся личностях, живших в Приморском крае, а также об истории строительства основных культурных объектов региона. Кураторы проекта будут каждую неделю рассказывать об интересных маршрутах для путешествий по Приморью и событиях, что привлечет внимание не только путешественников, но и местных жителей.

Фото: Пресс-служба Одноклассники.ру

Для пользователей также подготовили онлайн-квиз о культуре региона. Те, кто знает Приморье лучше всех, смогут принять участие в конкурсе и посетить главные достопримечательности края: картинную галерею, драматический театр молодежи, драматический театр им. Горького и театр кукол.

Социальная сеть «Одноклассники» при участии проекта «Глазами инженера» ранее подготовила видеоэкскурсии по Москве, в которых рассказывается о трех архитектурных стилях. Пользователи смогли узнать о сталинском ампире, советском модернизме и авангарде.