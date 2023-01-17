Пользователи ОК смогут узнать больше о московской архитектуре Социальная сеть «Одноклассники» подготовила курс для начинающих об архитектурных стилях Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с проектом «Глазами инженера» подготовила ряд видеоэкскурсий и лекций о разных эпохах в истории архитектуры на примере зданий в Москве. Пользователи ОК смогут больше узнать об авангарде, сталинском ампире и советском модернизме.

Мы выбрали эти три стиля как основные в нашей стране в XX веке. Часто степень ценности зданий связывают с их возрастом: мол, чем старее, тем больше заслуживает внимания. Мы же уверены, что и недавнее наследие крайне интересно и ждет нашего внимательного изучения, — рассказала команда проекта «Глазами инженера».

Первая видеоэкскурсия состоится 16 января в группе «Глазами инженера» в «Одноклассниках». Она будет посвящена авангарду. В видеолекции 18 января подписчикам расскажут о сталинском ампире: как выбирались места для строительства сталинских высоток и какие особенности есть у этого стиля. 20 января пользователи смогут узнать, как модернизм сочетается с ландшафтом Москвы, на примере Северного Чертаново.

Фото: Пресс-служба ok.ru

В группе проекта пользователи также смогут найти карточки, посвященные разным стилям архитектуры в Москве. В них будет собрана интересная информация о каждом из трех стилей. Выразить свои предпочтения можно будет с помощью приложения «Волшебные рамки»: там появятся рамки для фотографий, отражающие различные архитектурные направления.

Ранее «Одноклассники» подвели итоги активности в период новогодних праздников. За время каникул в социальной сети пользователи отправили около 1 млрд виртуальных подарков и более 120 млн поздравительных открыток. Сервисом «Моменты», где можно было подвести итоги года, пользовались на 64% чаще, чем в ноябре.