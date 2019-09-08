https://static.news.ru/photo/836eb7a8-d2c7-11e9-98db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Норвегии сняли на видео, как дружелюбная белуха пытается подружиться с проплывавшей рядом чайкой.

На кадрах белуха плывёт к большой чайке, которая держит рыбу в своём клюве. На первый взгляд кажется, что она хочет обедать. Но оказалось, что кит просто решил поиграть, а птица оказалась не против.

Пользователей Сети умилила дружба таких разных по всем параметрам животных. Чайка терпеливо позволяет белухе себя кусать, однако в какой-то момент взмахивает крыльями и кричит, уронив рыбу. Кит продолжает игриво преследовать птицу в течение нескольких минут, отмечает Life .

Сообщается, что эта белуха уже стала местной знаменитостью. Его назвали Владимир из-за того, что у него на плавнике была камера с надписью на русском языке.

Как писал News.ru, японские учёные обнаружили новый вид китов в Охотском море. Биологи дали им название — плавун малый.