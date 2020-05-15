Полпред президента сообщил, когда может пройти голосование по Конституции

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ может пройти летом 2020 года.
По его словам, это произойдёт при благоприятной ситуации с коронавирусом в стране,
Если мы сегодня увидим снижение заболеваемости, тяжёлых больных, наверное, эти сроки будут назначены. Возможно, даже летом ещё. Но сейчас о более конкретных сроках сложно говорить, — сообщил Цуканов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Майя Гришина сообщила, что ЦИК рассматривает дистанционное голосование не в качестве замены очному, а как дополнительную возможность для тех, кто не может присутствовать на голосовании лично.
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