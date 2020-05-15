Полпред президента сообщил, когда может пройти голосование по Конституции

https://static.news.ru/photo/969d2a98-96c2-11ea-8ef8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ может пройти летом 2020 года.

По его словам, это произойдёт при благоприятной ситуации с коронавирусом в стране, передаёт «Интерфакс-Урал». Он отметил, что сроки пока не определены. Для их обозначения необходима информация от администрации президента.

Если мы сегодня увидим снижение заболеваемости, тяжёлых больных, наверное, эти сроки будут назначены. Возможно, даже летом ещё. Но сейчас о более конкретных сроках сложно говорить, — сообщил Цуканов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Майя Гришина сообщила, что ЦИК рассматривает дистанционное голосование не в качестве замены очному, а как дополнительную возможность для тех, кто не может присутствовать на голосовании лично.