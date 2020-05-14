В ЦИК пояснили, для чего введено дистанционное голосование

https://static.news.ru/photo/4206697e-9625-11ea-a90f-fa163e074e61_660.jpg Майя Гришина Фото: http://www.cikrf.ru

Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Майя Гришина сообщила, что ЦИК рассматривает дистанционное голосование не в качестве замены очному, а как дополнительную возможность для тех, кто не может присутствовать на голосовании лично.

При организации голосования предусмотрены случаи использования дистанционного голосования, чтобы обеспечить возможность избирателей проголосовать вне зависимости от обстановки. Те формы голосования, что приняты сейчас — они могут проводиться исходя из потребностей, в том числе дистанционное, — привели слова Майи Гришиной РИА Новости.

Закон об участии в голосовании в дистанционной форме, в том числе по почте и на платформе «Госуслуги», приняла накануне Госдума. Однако секретарь ЦИК пояснила, что кардинальных изменений нет, дистанционная форма голосования была и раньше, а теперь её можно организовывать там, где очное голосование невозможно по тем или иным причинам.

Да, возможность предусмотрена, да, она есть не только в РФ, но и в других странах достаточно активно применяется. Подчеркну, что при необходимости этот вариант голосования тоже может быть использован, но понимаю его именно как дополнительный к другим видам голосования, — цитирует Майю Гришину РИА Новости.

Майя Гришина добавила, что выбор формы голосования будет определяться в конкретном регионе, исходя из его возможностей: технической готовности, решений и потребностей. Также учтут, насколько проведение дистанционного голосования будет востребовано у граждан. Автоматически проводиться дистанционное голосование не будет, сообщал NEWS.ru ранее.