ЦИК учтёт возможности регионов, принимая решение об онлайн-голосовании

https://static.news.ru/photo/b6989f14-9521-11ea-97b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При принятии решения о проведении дистанционного электронного голосования в российских регионах Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России будет учитывать их технические возможности.

Об этом сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина, комментируя информацию о том, что комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил ряд поправок ко второму чтению законопроекта о проведении дистанционного голосования.

Никакого автоматического решения быть не может, предстоит огромная работа по созданию нормативной базы и технической базы. Всё это ЦИК должна учесть, — передаёт её слова ТАСС.

Она отметила, что введение подобных поправок осуществляется с «учётом новой реальности». По словам Гришиной, ЦИК необходимо выносить существующие наработки «на общественный суд».

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты Госдумы приняли закон, вносящий поправки в избирательное законодательство, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также о сборе подписей за кандидата с использованием портала госуслуг.