Принят закон о дистанционном голосовании на выборах

https://static.news.ru/photo/d8791038-951b-11ea-b9c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли закон, вносящий поправки в избирательное законодательство, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также о сборе подписей за кандидата с использованием портала госуслуг.

Перед вторым чтением в законопроект был внесён ряд поправок, в частности, — предложение о возможности голосовать по почте и дистанционно. Окончательно определить необходимость проведения такого формата голосования должен Центризбирком. Как пояснил РИА Новости соавтор поправки, депутат Дмитрий Вяткин, эта норма не будет распространяться на всероссийское голосование по конституции.

В числе поправок было также предложение, согласно которому выборы главы региона могут быть отложены в случае, если на территории двух и более его муниципальных образований введён режим повышенной готовности или ЧС. Большинство депутатов (249 — за, 79 — против) поправки поддержали.

Как писал NEWS.ru, закон, который продлевает эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках на выборах 13 сентября 2020 года, одобрила Госдума. Авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России» во главе с председателем думского комитета по контролю и регламенту Ольгой Севастьяновой. Согласно их инициативе, предлагается организовать голосование на цифровых участках для россиян, которые в этот день не смогут прийти на выборы и голосовать по месту жительства, при проведении дополнительных выборов депутатов Госдумы седьмого созыва, депутатов законодательных собраний и высших должностных лиц субъектов РФ в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Чтобы гражданин имел возможность проголосовать дистанционно, он должен подать заявление на портале госуслуг или через МФЦ. Кроме того, в установленных ЦИК случаях заявление можно будет подать и в территориальных и участковых комиссиях.