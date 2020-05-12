Госдума приняла закон о продлении эксперимента по цифровому голосованию

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Закон, который продлевает эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках на выборах 13 сентября 2020 года, одобрила Госдума. Об этом сообщается на портале нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России» во главе с председателем думского комитета по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой.

Согласно их инициативе, предлагается организовать голосование на цифровых участках для россиян, которые в этот день не смогут прийти на выборы и голосовать по месту жительства, при проведении дополнительных выборов депутатов Госдумы седьмого созыва, депутатов законодательных собраний и высших должностных лиц субъектов РФ в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Чтобы гражданин имел возможность проголосовать дистанционно, он должен подать заявление на портале Госуслуг или через МФЦ. Кроме того, в установленных ЦИК случаях, заявление можно будет подать и в территориальных и участковых комиссиях. Отмечается также, что перечень цифровых избирательных участков будет утверждён решением Центризбиркома на основании предложений субъектов РФ.

Как писал NEWS.ru, Госдума может провести дополнительное заседание на следующей неделе.