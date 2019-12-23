https://static.news.ru/photo/8d6faf9e-2580-11ea-8003-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

43% участников опроса «Левада-центра» заявили, что уровень их жизни снизился в уходящем году. А вот 13% россиян наоборот считают, что их жизнь за год стала лучше.

По мнению 35% россиян, для них лично 2019 год оказался тяжелее предыдущего. 14% респондентов считают, что уходящий год для них стал легче 2018 года. При этом никаких изменений ни в худшую ни в лучшую сторону не заметили 51% сограждан.

Каждый десятый в стране отметил, что в уходящем году появилось больше возможностей хорошо зарабатывать. 42% с ними не согласны и столько же респондентов вообще не заметили никаких изменений.

46% опрошенных недовольны работой поликлиник. По их мнению, ситуация в 2019 году в сфере здравоохранения ухудшилась. Положительную динамику в работе учреждений здравоохранения отметили 14%. 37% считают, что ничего не изменилось.

Полицией довольны 14% россиян. 24% отметили ухудшения в работе правоохранителей, а ещё 47% считают, что полицейские работают, как и прежде. По данным социологов, 23% россиян похвалили работу СМИ в 2019 году. 20% респондентов, наоборот, оказались недовольны. 49% считают, что положение дел не изменилось.

7% считают, что в 2019 году рядовые граждане стали больше влиять на власть. По мнению 30% участников исследования, ситуация в этой сфере ухудшилась. При этом каждый третий россиянин считает, что в течение 2019 года стало хуже с возможностями свободно высказывать своё мнение.

Опрос проведён по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объёмом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах, в 50 субъектах России.

Как писал NEWS.ru, ранее треть россиян признались, что вообще не читают книги.