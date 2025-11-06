Полотенца пахнут затхлостью: как вернуть свежесть без химии — два рабочих способа

Влажные махровые полотенца долго сохнут и начинают неприятно пахнуть, особенно осенью и зимой. Затхлый запах въедается в ткань, портя ощущение чистоты и уюта.

Чтобы предотвратить проблему, сушите полотенца на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Если запах уже появился, помогут простые домашние средства.

При машинной стирке добавьте в барабан белый уксус или бикарбонат соды — они дезинфицируют ткань и устраняют источники аромата. Уксус безопасен для любой техники, а сода подходит не всем моделям стиральных машин.

Для сильного загрязнения примените замачивание: погрузите полотенца в водный раствор уксуса или соды на 48 часов. Активные компоненты проникнут в волокна и нейтрализуют запах. После процедуры постирайте текстиль обычным способом. Регулярное использование этих методов сохранит свежесть полотенец надолго.

