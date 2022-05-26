«Полный бред»: новую систему скрытного досмотра граждан раскритиковали IT-эксперт Бедеров: новая система скрытного досмотра граждан — полный бред

Люди гуляют на Манежной площади в Москве / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая система скрытного досмотра граждан «Досмотр» является бредом, заявил IT-эксперт, экс-сотрудник спецслужб Игорь Бедеров в разговоре с RTVI. Эта технология оценивает степень опасности человека для окружающих по его сетевой активности, микровыражениям лица и походке. Комплексы «Досмотр», по словам гендиректора АО «НПК «НИИДАР» Юрия Аношко, уже заказали российские силовые структуры.

Сама разработка — это полный бред, но у нас может быть реализовано что угодно, если за это готов заплатить федеральный бюджет. Если этот проект собираются реализовать, значит, это кому-то нужно. Кроме того, профайлинг (прогнозирование действий человека на основе внешности, вербального и невербального поведения. — NEWS.ru) — это лженаука, поэтому серьёзно относиться к этому не стоит. Нет никакого научного подтверждения той информации, которую они пытаются продать как своё особое знание, — сказал Бедеров.

Он добавил, что и анализ соцсетей вызывает сомнения. Бедеров привёл в пример китайскую систему социального рейтинга, которая действует только в одном городе как эксперимент. У России нет инфраструктуры, чтобы реализовать подобное.

В свою очередь юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко выразил негативное отношение к новой системе как к потенциально опасной.

Неясно, что значит «заблаговременное выявление потенциальных угроз». Кто будет определять, что человек представляет потенциальную угрозу? Основанием привлечения к ответственности будет мимика и походка человека? — задался он вопросами.

Эксперта волнует, как «Досмотр» станут использовать силовые органы, как будут храниться биометрические данные, а также невозможность избежать слежки.

1 марта москвичку Софию Аттарову задержали в метро, воспользовавшись системой распознавания лиц. Сначала полицейские спросили, была ли она на митингах, а затем объяснили задержание публикацией в соцсетях. За неё девушке назначили пять суток ареста.